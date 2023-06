Turismo de Canarias unifica esfuerzos

Turismo de Canarias ha integrado las webs de La Gomera y Fuerteventura en el portal oficial del destino, www.holaislascanarias.com, con el objetivo de unificar esfuerzos y recursos, y ayudar además al usuario a encontrar toda la información en una única fuente.

«En el área digital hemos seguido los pasos que ya se habían dado en la promoción a través de ferias y eventos, donde las islas comparten un espacio conjunto», explica la consejera en funciones de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. El proyecto se enmarca en la estrategia Canarias Destino y constituye, tal y como explica Castilla, «un ejemplo de colaboración público-pública con el que reducimos el gasto, además de un avance en digitalización e inteligencia turística, siempre en beneficio de turistas y residentes».

La empresa pública Turismo de Islas Canarias ha identificado alrededor de 90 webs informativas públicas para el visitante, muchas de ellas con sus respectivas redes sociales y campañas digitales. «El ecosistema digital de información turística financiado con recursos públicos se ha convertido en un complejo entramado que no obedece a criterios definidos y consensuados. Esto no ayuda al turista porque no puede experimentar el conjunto de su experiencia en las islas en una única web y tampoco es eficiente a nivel de gestión y recursos», explica la consejera en funciones de Turismo.

De ahí la necesidad de unificar el archipiélago bajo el paraguas de holaislascanarias.com, para obtener beneficios como la soberanía de la información, consiguiendo un dato único, compartido, común y útil; una homogeneización en la forma de presentar el contenido para que resulte atractivo y fácil de consumir por los usuarios; y, finalmente, una gestión de recursos compartida, más sostenible y eficiente.

Al margen de su incorporación, tanto La Gomera como Fuerteventura continúan siendo propietarias del posicionamiento y la autoridad de su contenido, además de mantener sus respectivos dominios, lagomera.travel y visitfuerteventura.com, respectivamente.

«Se trata de convertir holaislascanarias.com en un portal multimarca, en el que convivan no sólo La Gomera y Fuerteventura, sino también el resto de las marcas del ecosistema turístico canario. De esta manera, daremos un gran paso adelante en el servicio que ofrecemos a nuestros visitantes sin la necesidad de perder los atributos particulares que ofrece nuestro destino», explica el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo. Con la integración, ambas islas ganan una infraestructura tecnológica más fuerte y comparten equipo técnico profesional con Turismo de Canarias, a la par que holaislascanarias.com mejora su oferta al agregar a especialistas locales con gran conocimiento de los productos gomeros y majoreros.

«Todo ello repercutirá en la calidad de la información que se da a los turistas y en su experiencia de usuario», recuerda Lorenzo, quien además avanza que, tras la experiencia piloto iniciada en enero del año pasado, «el impacto promocional de La Gomera ha aumentado notablemente, al contar con el posicionamiento de holaislascanarias.com y alcanzar a otros mercados gracias a la ampliación de idiomas».

Desde la integración en el portal del destino, la web de lagomera.travel está mejor posicionada en buscadores y su tráfico orgánico ha crecido en un 50%. Además, sus contenidos resultan más interesantes a los usuarios, pues el tiempo medio que pasan en la web ha aumentado en un 62%.

Holaislascanarias.com ha incorporado gran cantidad de nuevos contenidos sobre esta isla, con más de 70 artículos con información de interés, orientados a las necesidades de los usuarios actuales y que servirán de inspiración y de ayuda en la toma de decisión, que se han implementado desde el estudio de los principales términos de búsqueda e interés.

En el caso de La Gomera, toda esta información se adapta a su público objetivo, en su mayoría turistas cuya motivación principal es disfrutar de espacios de alto valor ecológico y natural, desconectar de la rutina y priorizar su salud y bienestar, eligiendo entornos de naturaleza y mar. Estos visitantes se interesan por la cultura local, demuestran una clara preferencia por los alojamientos singulares y una huida de las grandes concentraciones turísticas, y practican senderismo y otras actividades que les permiten mantener contacto con la naturaleza.