El turismo en Canarias seguirá al alza pero «suavizará» su crecimiento este trimestre

Martes, 28 de mayo 2024

Canarias seguirá teniendo un buen 2024 a nivel turístico pero espera una «suavización» del rendimiento en el segundo trimestre, tras registrar un comienzo de año excepcional tanto en datos de ocupación como en el gasto turístico total.

Durante el primer trimestre del año, llegaron a las islas 4,83 millones de turistas, un 15% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior mientras que en el nivel de gastó se incrementó en mil millones de euros respecto a 2023 alcanzando los 6.384 millones de euros, una subida de prácticamente el 20%, según se recoge en el informe de coyuntura turística de Canarias del primer trimestre de 2024 elaborado por Corporación 5, Excelcan y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Estos buenos números llegan gracias principalmente a la disminución del paro y el aumento del empleo, que se encuentra en términos históricos en las islas y con la subida, «sin duda» muy importante de la recaudación por parte de las administraciones públicas, según expresó José Carlos Francisco, vicepresidente de Excelcan y presidente de Corporación 5.

Perspectivas de futuro

En su análisis de como está transcurriendo el segundo trimestre del año, Francisco informó que también está siendo positivo en términos de facturación, numero de turistas, en contratación de personal pero con unas «expectativas suavizadas» respecto a las que se tuvo para el primer trimestre.

El vicepresidente de Excelcan recalcó que es necesario poner estos datos en contexto y saber que la alta inflación es una de las causantes del aumento de la facturación y habló del «cambio en los hábitos de consumo» de la población a nivel mundial, que desde la pandemia, ha priorizado aun más el tiempo para viajar y vivir experiencias.

El aumento salarial no es una prioridad en el sector turístico Sobre si aumentar los salarios solucionaría los problemas del sector para conseguir mano de obra, Francisco contestó con un «creo que no» al considerar que mientras mejorarlos sería bueno para la economía canaria, en este caso no tendría gran impacto. «Una subida del doble sí, pero entonces mucha gente vendría de fuera a trabajar aquí porque tendríamos unos salarios magníficos, mucho mejores que los de otros destinos competidores».

Además, añadió que otro de los motivos de peso es que «se están haciendo las cosas bien. El sector aprovechó la pandemia no para cerrar, sino para renovar y mejorar los establecimientos. A su vez, reflejó que los conflictos bélicos que afectan a algunos de los competidores de Canarias están influyendo «bastante» en esta muy buena marcha del turismo en lo que va de ejercicio.

Solución a la falta de vivienda

Preguntado por la disponibilidad que tienen los empresarios turísticos para facilitar alojamiento a sus empleados y que éstos se sientan atraídos para trabajar en el sector , Francisco expresó que «en el pasado reciente hay muchos hoteleros que han intentado hacer viviendas», ante lo que se han encontrado con problemas relacionados con «las licencias y el suelo».

Añadió que la situación no es sencilla, «la gente lo ha intentado, no en los hoteles, que no es una buena solución, eso sería para una situación límite. Lo ideal es que pudieras hacer viviendas también para tus trabajadores. La gente está dispuesta a hacerlas, además, no sería ningún regalo, para el empresario puede ser un negocio», expresó. Además, apuntó al colapso de las carreteras como otro de los grandes culpables.

Sobre si encontrar mano de obra cualificada sigue siendo problema, Francisco respondió que se trata de un obstáculo tanto para encontrar personal cualificado como no cualificado. «Es el principal problema de las empresas para crecer, por encima de la financiación». También añadió que no solo se trata de un problema que afecte al turismo sino que es una cuestión generalizada en Canarias. «No es que el turismo no sea atractivo, también sucede con la construcción y otros sectores».