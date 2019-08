Ryanair no ha informado aún del paro de septiembre a sus pasajeros

Apenas faltan nueve días para que los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair inicien la huelga convocada para todos los fines de semana de septiembre -y a la que podrían sumarse los pilotos en los próximos días- y la aerolínea aún no ha informado a los pasajeros del riesgo de sufrir cancelaciones. De hecho los billetes continúan a la venta con absoluta normalidad por parte de la aerolínea.

Tras fracasar esta semana la reunión en el Servicio de Mediación y Arbitraje para tratar de llegar a acuerdo y evitar el paro, los representantes de los trabajadores y de la aerolínea se reunirán hoy en Madrid para acordar los servicios mínimos de la huelga. Si no hay pacto será el Ministerio de Fomento quien los decrete.

La falta de transparencia con la que está actuando la aerolínea en este asunto tanto a nivel interno como externo choca con el impacto que esta huelga tendrá entre los pasajeros a pesar del cumplimiento de los servicios mínimos. En el último paro de los tripulantes de cabina, en septiembre del pasado año, se vieron afectados 250 vuelos en toda Europa y unos 50.000 pasajeros.

El secretario de Organización de USO en Ryanair, Jairo Gonzalo, asegura que los trabajadores no quieren perjudicar a los viajeros pero sí hacer ver a la empresa que no puede actuar e incumplir las leyes con total impunidad puesto que el cierre de bases «no se ha producido como debía haberse llevado a cabo y no se justifican económicamente».

Según explica, los trabajadores respetarán los servicios mínimos que se impongan pero siempre que Ryanair cumpla la legalidad vigente. «Si la empresa notifica los servicios mínimos los trabajadores nos comprometemos a respetarlos pero tenemos experiencias de que Ryanair no quiere saber de la legislación española y aplica lo que le da la gana. Si viene con esa actitud le paramos los aviones», explica Gonzalo.

Explica que en la anterior huelga convocada por los tripulantes de cabina (en septiembre del año pasado) intentó elevar de uno a diez las personas de guardia en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife en los días de paro. «Los servicios mínimos se decretan también para las guardias. Ahí tuvimos un conflicto y paramos los aviones y volverá a ocurrir», advierte el responsable de USO en la aerolínea.

Gonzalo explica que los servicios mínimos se han fijar por acuerdo entre la empresa y los sindicatos y si no hubiera acuerdo será el Ministerio de Fomento quien los decrete.

servicios mínimos. En anteriores paros, el Ministerio fijó para Canarias unos servicios mínimos del 90% para los vuelos domésticos (con la península) y de un 60% en los internacionales. «Después depende de Ryanair», advierte Gonzalo y es que en el último paro la aerolínea no comunicó personalmente a los trabajadores que estaban asignados a servicios mínimos «y por fallo de la empresa» se pararon todos los aviones de Canarias.

«Establecieron un memorándum interno diciendo que todos los vuelos eran servicios mínimos y que todos tenían que trabajar y eso no es legal. Hay que hacer notificación personal comunicando a cada uno qué vuelo le corresponde», explica. Gonzalo considera que en los vuelos internacionales Ryanair intentará una «triquiñuela» y que sean las tripulaciones de las bases ubicadas fuera de España las que los realicen. «En ese caso denunciaremos ante la Inspección de Trabajo», manifiesta.