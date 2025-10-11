La plantilla de Ryanair en Canarias en el aire: «Aún no sabemos si nos reubican o nos paran» Los trabajadores de la aerolínea en Tenerife Norte denuncian que no ha existido ningún tipo de comunicación desde el 3 de septiembre

Los trabajadores de Ryanair en el Aeropuerto de Tenerife Norte Ciudad de La Laguna llevan más de cinco semanas sumidos en un auténtico «limbo» tras la decisión que tomó la compañía irlandesa el pasado 3 de septiembre de cancelar todas sus conexiones con el aeropuerto tinerfeño, después de que Aena comunicara que las tasas aeroportuarias aumentarían un 6,5% (68 céntimos por pasajero) a partir del 1 de marzo de 2026.

El cese de operaciones en La Laguna y la reducción de capacidad en el resto de aeropuertos nacionales se va a traducir en una desaparición de 400.000 plazas (200.000 ida y 200.000 vuelta), lo que supone un 7% de las 2,7 millones de plazas aéreas programadas entre Canarias y la península para el invierno por el conjunto de aerolíneas.

Según ha podido saber CANARIAS7, los trabajadores tanto de la coordinación de operaciones en rampa como de pasaje llevan más de cinco semanas acudiendo a sus puestos de trabajo con la incertidumbre de saber si ese será el último día.

Un trabajador del Aeropuerto de Tenerife Norte, que prefiere mantenerse en el anonimato, declara a este medio que el 3 de septiembre, uno de los dirigentes de Ryanair comunicó a toda la plantilla que se iba a realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pero que desde entonces, no ha existido ningún tipo de nueva comunicación, ni vía presencial ni telemática.

Además, este anuncio por parte de la compañía solo se dio de forma verbal y no estuvo respaldado por ningún tipo de confirmación por correo electrónico. «Nos vamos enterando por las noticias y lo que se oye entre pasillos pero nadie ha venido a decirnos nada, ni si nos van a liquidar ni si nos trasladan al aeropuerto del sur, nada», señala el trabajador.

En esa comunicación inicial se les anunció a la plantilla que el 25 de octubre se detendría la actividad pero desde entonces ha habido silencio absoluto. «Mi superior directo ha intentado contactar con alguien que nos informe pero sin éxito. No es que se hagan los locos, simplemente nadie quiere decir nada a día de hoy».

Pese a los intentos de comunicación, desde la sede central de la compañía optan por el silencio total

Otro de los trabajadores de la compañía en el mismo aeropuerto está en una situación aún más complicada, con una hipoteca recién adquirida y con hijos a su cargo, confiesa que la situación de incertidumbre es tan elevada que ya ha empezado a «tocar alguna puerta» en caso de que se proceda definitivamente al despido.

En este tipo de situaciones, se suele abrir la posibilidad de trasladarse al Aeropuerto de Tenerife Sur, siempre en base a las plazas que queden disponibles. Otra de las alternativas será buscar cobijo en alguna de las otras compañías aéreas que van a sumir este desfase de plazas, para el que en teoría tendrán que aumentar la plantilla.

El sentimiento de desesperación es generalizado entre todos los trabajadores de la compañía que consideran que esta falta de comunicación no se debería corresponder con una compañía que es líder en España.

Cabe recordar que los recortes no solo afectan a Tenerife sino a tres islas más. En Gran Canaria pierde 5 rutas: Barcelona, Madrid, Palma, Santiago, Sevilla además de unos 170.000 asientos (-18%, son 85.000 de ida y 85.000 de vuelta).

Fuerteventura pierde 3 rutas: Barcelona, Madrid y Londres Luton y alrededor de 96.000 asientos (-15%). Lanzarote pierde 4 rutas: Barcelona, Londres Luton, Marsella y Turín y alrededor 30.000 asientos (-3%).

Recortes en verano

Esta misma semana, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary anunciaba que al millón de plazas retiradas para el invierno de 2026 se iban a sumar otro 1,2 millón de plazas para la temporada estival del año que viene, a causa también de la subida de las tasas «monopolísticas de Aena».

Esta comunicación no vino acompañada por un desglose de los lugares afectados por lo que todavía no ha quedado claro si los aeropuertos canarios volverán a verse afectados por este recorte.

Según O'Leary, Aena no solo debería cancelar la subida de tasas prevista para el próximo marzo sino que debería bajar las tarifas aeroportuarias en un 50% en todos los aeropuertos regionales, para así incentivar el tráfico, especialmente en los que son más pequeños y donde Ryanair ha recortado plazas recientemente como Vallado y Jerez de la Frontera.

El CEO de Ryanair admitió que en ninguna de sus rutas pierde dinero pero que no obstante, los 25 nuevos aviones que está a punto de recibir la aerolínea se destinarán a aeropuertos más rentables en países como Marruecos, Italia, Croacia, Albania y Suecia, donde los gobiernos están suprimiendo impuestos medioambientales y reduciendo tasas, subrayó O'Leary.