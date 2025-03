Las patronales se abren al alza salarial ante el temor del paro en Semana Santa Comisiones Obreras avisa que no desconvocará la huelga en Semana Santa si los empresarios no atienden sus propuestas para mejorar las condiciones laborales

La huelga general de hostelería que han planteado los sindicatos canarios para Semana Santa sigue amenazando al sector turístico, ya que los sindicatos abordan la negociación con dureza y avisan de que no van a claudicar hasta conseguir sacar adelante sus reivindicaciones. Sin embargo esta mañana se dio un pasito hacia adelante para lograr un acuerdo después de que las patronales se abrieran a negociar un alza salarial, eso sí, a nivel provincial.

Tras reunirse por separado con CC OO de un lado, y de otro, la Mesa Sindical de Hostelería -conformada por UGT, Intersindical, USO, Federación Sindical Canaria y Sindicalistas de Base- las patronales turísticas, FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer, han decidido aceptar abrir la negociación colectiva, pero solo de los convenios provinciales, descartando, especialmente por parte de Ashotel la posibilidad de un convenio regional que unifique las condiciones salariales y laborales de toda la hostelería de Canarias. Cabe recordar que un trabajador de la Gomera puede llegar a cobrar un 20% menos por la misma labor que un empleado en la provincia de Las Palmas.

En cuanto a esta provincia, CCOO, mantendrá mañana una nueva reunión junto con las partes firmantes del convenio de la provincia occidental (patronales y UGT) para buscar «una resolución al conflicto».

No obstante, CC OO descarta desconvocar la huelga general prevista para el Jueves y Viernes Santo si la patronal solo accede a una subida salarial y no atiende las propuestas de mejora para las condiciones laborales de los empleados del sector, entre las que figuran las camas elevables para las camareras de piso, la eliminación de los turnos partidos o la implantación de medidas específicas para la prevención de riesgos laborales, cuya ausencia son el «verdadero motivo» de las bajas laborales y no el absentismo, según defiende Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO.

Por su parte, el director gerente de Ashotel Juan Pablo González, señaló que hay voluntad por parte de las patronales para negociar y llegar a acuerdos, pero que en ningún caso, una huelga sería solución «para ninguna de las partes», por lo que el deseo es sentarse a negociar y avisó de que todavía «tenemos tiempo», para la convocatoria de huelga y la clave «estará en ver si las propuestas que se hacen para superar este conflicto son razonables para ambas partes», apuntó.

Sobre las cuestiones a renegociar, en materia de subida salarial y mejora de las condiciones laborales, González hizo referencia a una aceptación del diagnóstico inicial que hace CC OO, pero recalcó que varios de estos asuntos son problemas que «sobrepasan el alcance que tienen las patronales a la hora de negociar», tales como los problemas de movilidad o la falta de vivienda.

Al ser cuestionado por la eliminación de los horarios partidos o la necesidad de dotar a las camareras de pisos de mejoras laborales como las camas elevables con las que trabajan por ley las de Baleares, asuntos que reivindica el comité de huelga, el gerente de Ashotel subrayó que «todavía no está en las manos de los empresarios hacer las leyes» y que «muchas veces se pone el foco en lanzar las cosas, pero no en medir la eficacia» que producen, según recoge la agencia Efe.

«La patronal debe hacer algún tipo de intervención, pero no está en nuestras manos solventar estos problemas que sobrepasan lo que es el ámbito de la negociación colectiva», expresó el gerente de Ashotel.

Un «absoluto fracaso»

La Mesa Sindical de Hostelería defiende que su propuesta de subida salarial en la provincia de Las Palmas es de un 7,7%, el 2,25% que ya está pactado más un 5,45% adicional y que de no ser satisfecha, convocará otra huelga para Semana Santa, pudiendo coincidir o no con la de CC OO.

El secretario de Organización de la Federación Sindical Canaria, Manuel Fitas, consideró esta segunda reunión con la consejera de Turismo y la FEHT un «absoluto fracaso» ya que en ella no se abordó la revisión salarial.

Al respecto, Fitas señaló que el encuentro que tendrá lugar hoy entre CC OO y UGT «contradice el espíritu de lo que plantea la Mesa» a la que representa, que no pretende abrir las mesas del convenio, sino negociar un alza salarial extraordinaria, dijo en declaraciones a Efe.

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las negociaciones seguirán la próxima semana, con fecha todavía por determinar, entre CC OO, patronales y el resto de sindicatos involucrados, entre ellos, Sindicalistas de Base, organización mayoritaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El representante de Ashotel, recordó que en la provincia tinerfeña el sindicato mayoritario es Sindicalistas de Base, y admitió que antes de que expiren los convenios provinciales vigentes, «la empresa deberá hacer un esfuerzo para alcanzar algún tipo de acuerdo», para evitar que estos conflictos se sigan dando a corto plazo.