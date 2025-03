El lunes 24 de marzo, día clave para las dos huelgas de hostelería en Semana Santa

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de marzo 2025, 17:51 Comenta Compartir

El próximo lunes 24 de marzo se postula como un día clave para resolver la amenaza que suponen las dos huelgas que plantean las organizaciones sindicales para el sector de la hostelería en Canarias.

Por un lado, la convocatoria para el Jueves y Viernes Santo por parte de Comisiones Obreras (CC OO) y por otro, la intención de acudir a la huelga, también en Semana Santa por parte de la mesa sindical de hostelería compuesta por UGT, USO, Intersindical, FSC y Sindicalistas de Base, cuyas posturas ya son más cercanas con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) tras la reunión del pasado martes.

«El Gobierno está boicoteando la huelga de hostelería»

Este jueves, Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, abandonó la primera reunión del Comité de Huelga, perplejo, tras encontrarse con que las patronales turísticas, con las que esperaba negociar, no habían sido convocadas a la reunión por parte del director general de trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez. «Nos ha dicho que quería verse con nosotros solos, algo que no entendemos. Era el momento para negociar y ver si había voluntad de frenar la huelga, no para hacer escenificaciones políticas». Para el sindicato, esta decisión indica que el Gobierno de Canarias está «boicoteando» la huelga de hostelería.

Tras este intento fallido de negociación, la reunión de CC OO con las patronales tendrá lugar el próximo lunes a las 11.00 horas, justo antes del encuentro que también mantendrán las patronales con el resto de sindicatos a las 13.00 horas.

CC OO defiende que para mejorar el sector no basta solo con subir salarios, sino acabar con los turnos partidos, y mejorar las medidas de prevención laboral.

Según Suárez, la Dirección General de Trabajo les manifestó este jueves que no existe voluntad de alcanzar un convenio regional para la hostelería, que equipararía los salarios de todos los trabajadores de las islas, que en muchos casos perciben salarios más bajos realizando la misma tarea en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.