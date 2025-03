Las grandes cadenas hoteleras nacionales se plantan y crean su patronal «ante los excesos de Ashotel»

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La propuesta de Comisiones Obreras de ir a un próximo convenio regional en el sector de la hostelería -a partir de 2026 cuando expiren los dos provinciales- no solo ha provocado un cisma sindical sino que ha derivado en una ruptura de las grandes cadenas hoteleras, que apoyan la iniciativa, respecto a la patronal tinerfeña Ashotel, que la rechaza, según indican fuentes próximas. Los grandes del turismo nacional «se han cansado de no ser escuchados en el seno de la organización turística y sus excesos» y por ello, según estas fuentes, han decidido constituir su propia patronal en la provincia tinerfeña.

Como indican estas fuentes, las cadenas hoteleras en cuestión, mallorquinas en su mayoría y con una fuerte presencia en Canarias -Iberostar, Meliá, Riu, H10, Piñero y Hyatt- llevan años soportando «una gran presión» de sus comités de empresa que provoca que sean las que asuman los mayores incrementos salariales y los sueldos más elevados de la isla de Tenerife, con retribuciones por encima de la provincia de Las Palmas, que tiene unos mejores convenios de la hostelería de España.

Para entender esta situación hay que saber que en Tenerife se parte de un convenio de hostelería con unos sueldos mínimos que se compensan y elevan a raíz de los llamados 'pactos salariales', que firma el comité de empresa en cada establecimiento.

Según indican estas fuentes, las presiones sindicales son «muy fuertes» en las cadenas hoteleras nacionales, que se ven obligadas a asumir los mayores costes salariales de la isla, mientras que el resto de establecimientos hoteleros -los canarios- tienen pactos salariales inferiores y hacen frente a menores sueldos.

Estas fuentes añaden que ese convenio de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se pacta entre el núcleo duro de Ashotel (presidida por Jorge Marichal) y fundamentalmente Sindicalistas de Base -primera fuerza sindical de la hostelería en la isla de Tenerife- sin atender las demandas y planteamientos de las cadenas nacionales, que pese a tener un elevado peso en la organización en número de camas (más de 50.000) apenas tiene voz dentro de la organización.

Las cadenas hoteleras están a favor de un convenio regional que ponga orden y fije los mismos sueldos para todos por igual, tanto trabajadores como empresas. Sin embargo, Ashotel no está a favor ni tampoco Sindicalistas de Base. «Unos porque van a tener que pagar más y otros porque pierden representatividad y peso sindical», indican estas fuentes.

Según estas fuentes, el problema solo se da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y sobre todo, la isla de Tenerife (que es la que tienen los grandes hoteles) y con Ashotel, no así en la provincia de Las Palmas. La FEHT cuenta con un convenio de hostelería con sueldos únicos no vinculados a pactos salariales y todas las cadenas, sean nacionales o canarias, están obligadas la pago de los mismos sueldos por la misma categoría y puesto. No hay diferencias de unas cadenas a otras. Su presidente es José María Mañaricua (Gloria Palace) y la vicepresidenta a es la representante de Riu, una de las grandes cadenas nacionales que participa de la iniciativa de la nueva asociación en Tenerife.

