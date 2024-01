Las Palmas de Gran Canaria. El principal destino urbano del Atlántico Medio

La ciudad acude a Fitur bajo el paraguas del destino Islas Canarias y Gran Canaria con presencia y material promocional en el stand de Canarias-Gran Canaria junto con el resto de municipios de la isla.

La participación de la ciudad en Fitur, como el principal destino urbano de Canarias y del Atlántico Medio, se retrata en un momento histórico, sus mejores cifras, tras superar las consecuencias de la pandemia, como avalan los datos del último año. A espera de contabilizar diciembre de 2023, la capital registró 1.378.001 pernoctaciones; 399.003 viajeros y unos ingresos en el sector de unos 74 millones de euros.

A falta de contabilizar el último mes del año pasado, 2023 puede ser el mejor año turístico en la serie histórica desde 2009 (esto es, desde que el Instituto Canario de Estadística tiene datos), superando a 2017, el año con mejores resultados de los últimos catorce años.

La ciudad demuestra de esta manera su músculo para generar atractivos demostrando la capacidad de generar atractivos sostenidos en el tiempo a través de la combinación de regeneración urbana e inversión en variada propuestas alojativas, culturales, comerciales, gastronómicas y de eventos, a la vez que asociado a su vitalidad como centros de actividad económica.

Durante la celebración de Fitur se presentará la actualización de la guía gastronómica de la ciudad editada por National Geographic Viajes; la nueva guía turística para la afición al fútbol y el nuevo dossier del destino Las Palmas de Gran canaria dirigida a prensa especializada y a profesionales del sector. Turismo LPA llevará a Madrid mapas y guías turísticas de la ciudad, además de merchandising para el público profesional y visitantes.

La delegación de la ciudad, encabezada por la alcaldesa, Carolina Darias, y el primer teniente de alcaldesa y concejal de Turismo, Pedro Quevedo, ha cerrado unas 30 citas con empresas del sector, intermediadores turísticos, profesionales y prensa especializada, entre el miércoles 24 y el viernes 26 de enero.

«Los objetivos para 2024 están determinados por el cumplimiento del III Plan de Marketing Turístico que aprobamos en 2022, con la participación del sector turístico y los ciudadanos», apuntó el concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo. El edil valoró como muy positivos los datos en cuanto a generación de negocio y dinamización de la economía, y apuntó que «nuestra política turística no prioriza contar turistas, el éxito en número, no debe despistarnos de nuestro principal propósito, que Las Palmas de Gran Canaria crezca de manera sostenible: No queremos necesariamente más turistas, sino mejores turistas, que nos ayuden a incrementar el gasto y los niveles de ingreso, que el turismo sirva de verdad para mejorar la vida de los residentes».

Para ello, Turismo LPA incidirá en tres grandes bloques de promoción turística que ayuden a diversificar la oferta y el valor añadido. El primero, para fortalecer los productos consolidados: ciudad de mar, la cultura y los festivales y eventos. En segundo lugar, potenciar los productos que ayuden a mejorar el posicionamiento de la ciudad, entre ellos la gastronomía. Y, el tercero, reforzar aquellos segmentos que ya están posicionados en la ciudad como el surf y los nómadas digitales.

Durante Fitur el concejal mantendrá una reunión de trabajo con Segittur, de la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar el proceso de certificación de la capital como Destino Turístico Inteligente y los proyectos que ya están en marcha dentro del proceso de implementación de soluciones digitales del Ayuntamiento, entre ellas, visitas 3D y el gemelo digital.

Casi 63 euros por habitación disponible

En Las Palmas de Gran Canaria predominan las plazas en viviendas vacacionales, un 64% del total de sus plazas turísticas. Las Palmas de Gran Canaria se encuentra entre las ciudades españolas con mayores ingresos por habitación disponible, RevPAR hotelero, según el último informe de Exceltur. Concretamente se sitúa en el puesto número 12. Barcelona, San Sebastián y Palma lideran este ranquin con RevPAR de 135,1; 106,6 y 85,8 euros respectivamente) Las Palmas de Gran Canaria alcanzó en el año 2023 un nivel de ingresos por habitante de 62,7 euros, lo que supuso un crecimiento del 13,7% respecto a 2019.