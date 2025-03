Madrid prevé pagar a las aerolíneas los retrasos por el descuento de residente antes del verano

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de marzo 2025, 23:20 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció ayer en el Parlamento regional que ante la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), confía en que el Congreso de los Diputados, apruebe una proposición de ley de crédito extraordinario en la que figure el pago a las compañías aéreas y marítimas del descuento del 75% de residente.

Según Clavijo, esta situación es de gran preocupación para Canarias, por lo que ya manifestó a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la necesidad de que el Gobierno se ponga al día con las aerolíneas para que la conectividad de Canarias no se vea afectada. Montero le comunicó que la intención es saldar la deuda antes de terminar el semestre.

Sobre el pago a las navieras, del que el Estado cubre el 50%, Clavijo aclaró que el Ejecutivo regional está adelantando el 25% que le corresponde, para aliviar «tensiones de tesorería».

Ante la prórroga de los PGE de 2023 hasta 2025, Clavijo explicó que ya ha dado instrucciones a la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, para que presente una enmienda específica que garantice la cobertura de la deudas a las compañías aéreas correspondientes a 2024, la cual asciende a los 425 millones de euros.

A esa deuda que sostiene el Gobierno central habría que añadirle los 1.250 millones de euros que se estima, va a suponer el descuento de residente en 2025, una cantidad para la que, por ahora, el Gobierno estatal solo cuenta con 175 millones de euros, que es el remanente de la partida original de 560 millones euros que figura en los PGE, según anunció la pasada semana la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que fue la primera en denunciar este suceso.

Lejos de tratarse de un problema puntual de gestión, la patronal de las compañías aéreas redujo el problema a una falta de dotación presupuestaria, derivada de no contar con unos presupuestos adaptados a la realidad que vive actualmente el país.

Adelantando el dinero

Estos impagos están provocando que las aerolíneas tengan que asumir el gasto adelantando el dinero, algo que dejará de ser sostenible a largo plazo, avisan desde ALA.

En esta línea, Clavijo comentó que existe un desfase de casi del doble de lo presupuestado para esta subvención en 2023, dejando claro que Canarias no va a renunciar bajo «ningún concepto» al descuento del 75%, algo que «ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo» para que los canarios se puedan en mover en igualdad de condiciones que el resto de los españoles.

A la preocupación mostrada por los portavoces de ASG, Casimiro Curbelo y del PP, Luz Reverón, en sus preguntas, Clavijo, coincidió con esa preocupación y confirmó que tanto él como el consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, están en contacto a su vez con la compañía canaria Binter, una de las más afectadas por esta coyuntura.

Por su parte, Rodríguez, defendió que el descuento del 75% de residente, no se trata en ningún momento, de un «privilegio» para los canarios, sino «un elemento de justicia» para estar en las mismas condiciones que el resto del territorio nacional, cuestión que tampoco se alcanza, según Rodríguez, con el descuento del 75% pero «nos acerca».

En opinión del Consejero de Movilidad, los impagos por parte del Estado podrán causar un «efecto negativo» en la conectividad de Canarias al verse forzadas las aerolíneas a recortar vuelos con el archipiélago para no seguir incrementando la deuda, algo por lo que instan al Gobierno Central a tomar «medidas inmediatas» que ayuden a solucionar la situación.

Durante su intervención en el Parlamento, Reverón (PP), denunció que es el segundo año que el presidente Pedro Sánchez, no cumple con su obligación constitucional de presentar los presupuestos, algo que reclamó cuando estaba en la oposición. «Presupuestos o elecciones y que sin presupuesto un Gobierno no podía hacer nada. Lo que ha hecho es mentir con un eslogan que hoy no está cumpliendo».