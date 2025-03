La partida del Estado al descuento de residente no cubre ni la mitad de los 1.250 millones de coste anual Las aerolíneas no cuestionan el derecho al subsidio y descartan la idea de que sea una falta de gestión. «Falta dotación presupuestaria»

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) anunció esta mañana que los retrasos del Gobierno estatal a la hora de abonar el descuento del 75% de residente a las compañías aéreas se deben a una «falta de dotación presupuestaria» y no a un problema puntual de gestión, como indica el Ejecutivo. Como explicó, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) solo contemplan 560 millones de euros para cubrir esta subvención, que en 2024 superó los 1.100 millones de euros de gasto.

Actualmente, El Gobierno central todavía tiene que abonar 425 millones de euros a las aerolíneas pendientes del ejercicio 2024, a los que hay que sumar los 1.250 millones de euros que se estima que supondrá el descuento de residente en 2025.

Según el presidente de ALA, Javier Gándara, la situación se agrava con el hecho de que el remanente de los PGE para subsanar este problema es de 175 millones de euros, haciendo patente la «bola de nieve» y la emergencia financiera a las que lleva a las aerolíneas. De ahí que pidió al Gobierno de España resolver el problema de inmediato y asumir el compromiso que tiene contraído con los residentes canarios. Estos impagos están provocando que sean las aerolíneas las que asuman el gasto, aportando dinero de su bolsillo, sin que el Estado esté cumpliendo los plazos de pago.

Ampliar El presidente de ALA, Javier Gándara. EFE

Hasta hace dos años el Estado desembolsaba este dinero a los dos o tres meses del viaje del residente; ahora se demora mucho más «asfixiando» a las empresas, que empiezan a plantearse reducir rutas o frecuencias para sortear esta situación. Gándara alerta de los riesgos de jugar con la conectividad de Canarias, que tanto ha costado conseguir para beneficio de los canarios. Solo el pasado año Canarias contó con 62 millones de asientos en las rutas nacionales, un 18% más que en la etapa prepandemia.

El presidente de ALA recalcó que han contactado en multitud de ocasiones con la oficina de Presidencia del Gobierno, donde se les ha «ignorado» no dejando más remedio a la asociación que denunciar esta situación ante la opinión pública. Gándara defendió que no se puede cuestionar en «ningún momento» el compromiso de las compañías aéreas con la conectividad en todas las rutas con los archipiélagos, que son «esenciales» para que los residentes puedan hacer desplazamientos que en muchos casos, no tienen método de transporte alternativo.

Para Gándara, el problema no es en ningún caso el sistema, que hasta hace dos años estaba siendo «muy eficiente» por parte del Ministerio de Transportes, ni tampoco se trata de un asunto de falta de gestión o administración sino de una falta de dinero motivada por las continuas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado. «En el caso de que no se arregle, llegará un momento que las aerolíneas no les quede más remedio que recortar frecuencias y poner en riesgo la conectividad de las islas».

Un 11% más de plazas

La campaña de verano se presenta como un nuevo periodo de mucho tránsito en los aeropuertos canarios. Con un aumento del 11% en asientos programados respecto a verano del 2024, los aeródromos del archipiélago recibirán 35 millones de pasajeros durante el periodo estival.

Por aeropuertos, GranCanaria cuenta con un total de 10,3 millones de asientos programados para verano, un 10,1%más que el pasado verano, le siguen Tenerife Sur con 8,4 millones, un 6,1% más, Lanzarote con 6 millones de asientos, un 6,8% más y Tenerife Norte con un 5,8 millones y un 18,1% de crecimiento, el mayor de todos los aeródromos canarios.

En cuanto a las islas verdes, La Palma tiene 1,1 millones de asientos programados, un 8,2% más, confirmando su recuperación turística y El Hierro con 251.424 plazas, un 0,6% de incremento.

El descenso del conflicto en el Mar Rojo, sin efecto en Canarias Según el presidente de ALA, Javier Gándara, la relajación del conflicto bélico en Oriente Medio no está contribuyendo actualmente a que haya una caída del tráfico aéreo en Canarias. Durante la temporada alta de invierno, la cercanía del conflicto a países competidores como Egipto, Túnez o Turquía ha provocado un trasvase de turistas a las islas.

Para el presidente de ALA, se trata de un «problema estructural muy importante y no algo puntual como se señala desde el Gobierno y añade que «hoy por hoy» no existe ninguna certeza de que vaya a llegar una solución a corto plazo que acabe con la «asfixia financiera» que están sufriendo las aerolíneas.

Sobre qué aerolíneas pueden verse más afectadas, Gándara expuso que como asociación, ALA no puede tomar ninguna medida, «todo va a depender» de decisiones individuales y que, desde luego, no van a ser inmediatas. Con la campaña de verano ya programada, en caso de haber alguna pérdida de rutas, se darán ya a partir de la campaña de invierno.