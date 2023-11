España se vende en la WTM como destino de compras mientras Canarias sigue sin tener un 'tax free' eficaz

El Ministerio de Turismo, a través de Turespaña, ha aprovechado la World Travel Market (WTM) de Londres para lanzar una campaña de promoción que posicione a España como destino de compras. Desde el 'brexit' los turistas británicos son extracomunitarios y, por tanto, tienen derecho a la devolución del IVA -del IGIC en Canarias- en las compras que realicen en el pequeño comercio durante sus vacaciones. Con esta campaña se trata de atraer a más turistas del Reino Unido interesados en comprar, además de recordar a los que viajan que pueden ahorrarse el impuesto en sus compras.

En el conjunto de España, el sistema de 'tax free' a través del DIVA, de la AEAT, está funcionando de forma satisfactoria. A fecha de septiembre la cantidad pagada alcanza los 646 millones de euros. En Canarias, sin embargo, el sector comercial sigue esperando a un cambio en el sistema 'tax free' aprobado por el Gobierno regional en la anterior legislatura y cuya dificultad hace que la mayoría de los turistas desistan de su uso.

Como se recordará, el sistema canario deja fuera a los grandes operadores que realizan la devolución de forma inmediata y obliga a los turistas a tramitar el documento electrónico de reembolso (DER), que deben sellar en los terminales instalados en puertos y aeropuertos hasta tres horas antes de su salida.

Además, es la Agencia Tributaria Canaria la que se encarga del trámite y la devolución llega cuando el turista ya está en el país. El nuevo Gobierno CC-PP se ha comprometido a cambiarlo pero aún no se ha hecho. «La iniciativa de Turespaña es magnífica mientras aquí se sigue dejando pasar la oportunidad de una ventaja competitiva», indica el secretario general de Asodiscan, Alfredo Medina. Apunta que ni turistas ni turoperadores entienden que en las islas no se ponga en marcha un sistema ágil y eficaz como el que existe en el resto del mundo. «Mientras los grandes operadores no entren en el sistema es como si no existiera», manifiesta.

Diversos estudios realizados apuntan a que el gasto en compras de los turistas británicos podría aumentar hasta los 37 millones de euros. El impacto en el PIB canario, tanto por efectos directos en el sector comercial como indirectos en el resto de sectores económicos, se estima de entre 78,6 y 92,3 millones. En cuanto a la recaudación que dejará de ingresar la Agencia Tributaria Canaria, se estima que será de entre un 0,06% y un 0,07%, lo que en términos absolutos supone dejar de percibir tres millones de euros.