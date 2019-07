El lugar ideal para jugar al golf todo el año

Pero no solo hay tradición detrás de la oferta de golf de Gran Canaria. En los últimos años se ha desarrollado una moderna infraestructura alrededor de este deporte, con servicios adecuados a las necesidades del jugador, en campos adaptados a todo tipo de golfistas, en un radio inferior a los 50 kilómetros, valorando los cortos desplazamientos para jugar en diferentes entornos y campos desarrollados de forma exhaustiva por los mejores diseñadores internacionales.

Ocho campos de golf pensados para todos los públicos

Situado en la bahía de Meloneras en el sur de Gran Canaria, se caracteriza por 9 hoyos con magníficas vistas a la montaña y 9 hoyos con preciosas vistas al mar, tres de los cuales están localizados en la propia costa. Cada hoyo está provisto de 4 tees, con un diseño del campo que lo hace atractivo para cualquier jugador sin importancia de su nivel de juego y entre sus muchos servicios ofrece buggies con GPS. El primer hoyo no presenta excesiva dificultad, pero ésta se incrementa poco a poco en el recorrido de manera que los jugadores deberán intentar hacerlo cada vez mejor, superando su juego golpe a golpe.

ANFI TAURO GOLF

Campo: 18 Hoyos - par 72

Diseñadores: Von Hagge, Smelek y Baril

El Valle de Tauro ofrece un telón de fondo impresionante en un entorno costero privilegiado, donde se puede disfrutar de un sensacional campo PGA con un impecable mantenimiento. Situado entre cañones, vegetación autóctona, lagos y cascadas, este magnifico campo estilo Arizona, contrasta a la perfeccioìn las montañas en forma de volcanes áridos y el verde de sus calles y greenes. Está concebido para el uso y disfrute de jugadores de golf de cualquier nivel, en donde la magnitud del entorno convierte el simple hecho de jugar una partida de golf en una experiencia inolvidable.

SALOBRE THE OLD COURSE

Campo: 18 Hoyos - par 71

Diseñador : Roland Faure

The Old Course, inaugurado en 1999, es uno de los campos más populares y tradicionales de la isla. Ha sido sede de Campeonatos tan importantes como el PGA de España en 2006 y los Campeonatos de España Sénior y Femenino en 2001. Este es un campo para jugadores de todos los niveles, con tees en diferentes alturas, calles generosas y greenes pequeños son su sello de identidad.

SALOBRE THE NEW COURSE

Campo: 18 Hoyos - par 70

Diseñador : Ron Kirby

Este campo se encuentra situado en un paisaje característico tras más de doce años de servicios, Salobre Golf & Resort sigue ampliando y desarrollando sus infraestructuras con el firme propósito de consolidarse como destino de golf. The New Course sorprenderá a todos aquellos jugadores que busquen una nueva experiencia por lo especial de su diseño y su paisaje singular. Campo técnico y exigente que recuerda a los campos links por su mimetización con el entorno y su naturaleza salvaje.

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO

Campo: 18 Hoyos - par 71

Diseñadores : Blake Stirling y Marco Martiìn

Ubicado junto a la autopista GC-1, a solo seis kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los campos más largos de España. Su diseño, de hasta seis tees por hoyo, permite que los jugadores de todos los niveles disfruten del recorrido. El campo, integrado en un fantástico palmeral centenario, discurre a lo largo de 3 valles con amplia representación de flora autóctona. El ambiente refrescante de sus seis lagos se completa con unas espectaculares vistas al mar.