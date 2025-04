Desconvocada la huelga del turismo en Las Palmas para Semana Santa

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de abril 2025, 15:05 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

El sector hostelero de Las Palmas no irá a la huelga, anunciada como «histórica», esta Semana Santa. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht); la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL) y la Asociación Insular de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan) han firmado este sábado el acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT, que permite poner freno a los paros.

La patronal informa en un comunicado que el pacto supone una mejora sustancial de las retribuciones para los trabajadores del sector, al mismo tiempo que garantiza la estabilidad en el empleo, la seguridad de los puestos de trabajo, la mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores y la viabilidad de las empresas.

Asimismo, evalúa su coste en más de 100 millones de euros solo para este año y en la provincia de Las Palmas, que contribuirán a la mejora de los sueldos y cotizaciones sociales de los trabajadores.

Los empresarios del turismo consideran que, de esta manera, confirman su predisposición para llegar a un acuerdo, con el afán de garantizar la paz social en el turismo durante todo el año, a la par que se abre el proceso negociador para la firma de un nuevo convenio colectivo en la provincia de Las Palmas.

El acuerdo refleja, a su juicio, su convicción de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, siempre en términos razonables que permitan la estabilidad de las empresas y por tanto la estabilidad de los puestos de trabajo en un entorno económico cambiante.

En el documento, suscrito por el presidente de la Feht, José María Mañaricua, con el respaldo de las patronales del turismo en la provincia, ambas partes coinciden en posiciones que defienden al sector, tanto en el aspecto retributivo como en la consideración general que merece el turismo como generador de empleo, riqueza e ingresos fiscales en Canarias.

El acuerdo entre los empresarios del turismo en la provincia de Las Palmas y los sindicatos representativos del sector mejora las retribuciones ya recogidas en el actual convenio colectivo, uno de los mejores de dicho sector en España. El documento incluye, entre otros, los siguientes puntos:

1. Establecer un plus extraordinario de presencialidad y productividad, excepcional y no consolidable, como prima de pago único que no forma parte de las tablas salariales de convenio, a satisfacer a los trabajadores de las empresas, con ocasión del pago de la nómina del mes de mayo de 2025, por importe bruto de 650 euros para las jornadas completas y proporcionalmente para el resto. Su percibo se calculará de forma proporcional a la efectiva prestación del servicio por la persona trabajadora durante el periodo comprendido entre el 1 de abril 2024 y el 1 de abril de 2025. El sector de la restauración quedará excluido del pago de esta prima.

2. Incrementar las actuales tablas salariales, en un 2,75% adicional, con efectos de 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre 2025. Cabe recordar que el convenio colectivo vigente recoge un incremento salarial del 2,25%, con lo que la subida de retribuciones para 2025 a partir de abril de 2025 se sitúa en el 5%.

3. El incremento salarial para el año 2026 será del 4% sobre las tablas vigentes a 31 de diciembre de 2025. Este incremento será incorporado al futuro convenio colectivo 2026-2029 como única subida para el citado año.

4. Se acuerda que la apertura de la mesa de negociación del próximo convenio colectivo del sector (2026-2029) se producirá en el mes de septiembre de 2025, introduciendo en la negociación, el compromiso para introducir un complemento para turnos partidos que lleven un descanso inferior a doce horas y la introducción de medidas adicionales a las recogidas en el actual convenio y tendentes a garantizar la salud y seguridad de las personas trabajadoras en el sector, como, por ejemplo, las camas elevables.

5. Las partes convienen en la necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas y positivas, tendentes a contrarrestar la corriente de opinión actual contraria al turismo y a la falta de atractivo de las profesiones turísticas, mediante mensajes institucionales, notas de prensa, intervención en foros profesionales, etcétera, que las pongan en valor y contribuyan a su dignificación. En tal sentido, mediante la introducción de claras referencias al fuerte compromiso del sector turístico en la mejora de las condiciones de trabajo de las personas empleadas en el mismo y en los ámbitos salarial, preventivo y de conciliación laboral y familiar.

6. Las centrales sindicales proceden a la desconvocatoria de la huelga anunciada para los días 17 y 18 de abril. Además, las organizaciones sindicales asumen el compromiso de garantizar la paz social durante la vigencia del presente convenio y durante las negociaciones del siguiente.

Mientras tanto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la huelga sigue a la espera de la reunión con Ashotel, fijada para el próximo lunes a las 17.00 horas, en el Hotel Iberostar Mencey, y la Asamblea de Delegados/as de SBC del martes, a las 11.00 horas, en la Sala de la Escuela de Música del Barranco de las Torres, Adeje.

Consulte el acuerdo alcanzado