«Confío en que el nuevo Gobierno no tolere que siga la cementera. Si no, iremos a la Justicia»

–¿Qué previsiones turísticas manejan para el cierre de 2023 y para el próximo año teniendo en cuenta la incertidumbre, la inflación y la entrada en vigor de los derechos de emisiones y que encarecerán los billetes aéreos?

- El verano 2023 ha sido un año de récord, hemos vuelto a nivel prepandémico. Atrás queda el mal recuerdo de la pandemia. Se han alcanzado las cifras de ocupación del 2019, con buen nivel de ingresos. Para el conjunto del año nos mantenemos en el optimismo aunque el nivel de reservas está aún lejos del lleno porque se hacen con menos antelación. Otra cosa es si hablamos del 2024 y el medio plazo. Queremos ser optimistas pero hay muchos nubarrones económicos como la subida de los tipos de interés, la inflación y la menor renta disponible de las familias. A esto se añade la certidumbre de que en enero de 2024 la Unión Europea empieza a desplegar toda una batería de instrumentos para penalizar a la aviación civil. Esto nos preocupa mucho. Nosotros entendemos que los aviones son responsables del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta y que hay que tratar de reducirlo y que vuelen menos aviones. Eso se puede hacer en las rutas en las que hay alternativa de transporte pero no es las islas, que están a 2.000 kilómetros de continente. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a abandonar en el ostracismo a mitad del Atlántico? Sobre todo teniendo en cuenta que nuestra principal actividad económica es el turismo y que los turistas llegan por vía aérea. No pretendemos ser herejes y negar el calentamiento global pero toda norma general tiene que soportar excepciones por razones justificadas, como es el caso. Hablamos de la supervivencia del pueblo canario. La industria turística sostiene nuestra economía y empleo.

– Aena también ha planteado una subida de las tasas aéreas a partir de marzo de 2024 a la que se opone Canarias de forma frontal ¿Logrará contenerse?

– Lo de Aena es un problema. Vuelve a olvidarse de que en Canarias no hay alternativa de transporte. Solo hay una puerta que conecta Canarias con el resto del mundo y no podemos que un monopolista la controle. Aena debe reconsiderar esa subida. Nosotros la rechazamos de lleno para las islas. Se está desconsiderando la necesidad que tenemos los canarios de estar conectados con el resto del mundo. La amenaza es aislarnos en medio del océano y contra eso nos tenemos que levantar los canarios. Apelamos al liderazgo del Gobierno de Canarias y esperamos que el Gobierno de España no nos olvide para conseguir un trato diferenciado en este asunto y en resto de medidas que se están tomando para que se vuele menos y que nos van a hacer mucho daño.

– Ha hablado de un verano de récord, ¿qué mercados han crecido más? ¿Los nacionales o los extranjeros?

–Los peninsulares han sufrido mucho el encarecimiento de los billetes. Este verano el mercado que ha despuntado es el británico, que ha elevado las cifras. Los alemanes ya están volviendo, se están reactivando poco a poco, y la ilusión es que los nórdicos reaparezcan este invierno. En cualquier caso la mejoría del turismo va por islas. En Tenerife y en Fuerteventura vemos buenas cifras pero nos preocupa Gran Canaria y su dinámica.

Cementera «El uso mixto de El Pajar es imposible. El consejero no puede admitir eso»

- ¿A qué achacan la pérdida de visitantes a Gran Canaria desde la pandemia y hasta ahora?

–Lo achacamos en gran parte a la caída que se ha producido en la isla de plazas alojativas ofertadas como consecuencia de la residencialización. Ahora tenemos menos inventario de camas y esto explica la caída de turistas de los alemanes y los nórdicos que optan mucho por el extrahotelero.

- ¿Qué cifras manejan sobre pérdida de plazas?

– Según los datos que manejamos entre los años 2015 y 2022 han desaparecido en la isla 217 establecimientos y si hablamos de plazas son unas 35.000. La pérdida de plazas se ha dado en todo el archipiélago pero sobre todo en esta isla, con una pérdida del 27%. Esta situación es muy grave.

– ¿Cómo poner fin al problema de la residencialización? Porque aunque la ley es clara el posicionamiento de los propietarios no permite anticipar una solución pactada.

– La solución está trazada. La ley del suelo del 2017 dice que no se puede residir en suelo turístico y la cuestión es, sencillamente, que se haga cumplir la norma. La única excepción es haber estado residiendo a uno de enero de 2017 por los derechos adquiridos y por no cometer la barbaridad de desahuciar a nadie. Apelamos a las autoridades a que hagan cumplir la ley y no tanto por el discurso de que no pueden convivir turistas y residentes sino, por la lógica de que estamos perdiendo producto alojativo y nos estamos quedando sin oferta. No lo olvidemos: Canarias vive de esto y si nos quedamos sin inventario de camas alojativas no podemos generar actividad, empleo y riqueza.

Incompatibilidad «Se aboga por turistas de calidad y luego se les quiere llevar junto a unos silos»

- Sin embargo, algunas de esas plazas residencializadas sí están en el mercado a través del alquiler vacacional.

– Sí pero no siempre reglado. Si se estuvieran ofertando de forma reglada aparecerían estas plazas bajo esa modalidad. El piso turístico dado de alta en el Patronato es tan legal como un apartamento turístico o una habitación de hotel y computarían como plaza alojativa. Hemos perdido 35.000 camas alojativas no es que se hayan reconvertido al vacacional.

– Por lo que veo, en su opinión la solución pasa por hacer cumplir la ley y sancionar.

- Las normas están para cumplirse. Lo contrario es la anarquía y si no, que cambien la norma. En mi opinión el objetivo debe ser preservar la planta alojativa que podemos comercializar y que es la entrada de divisas a las islas y lo que sostiene nuestra economía. Si nos lo cargamos tenemos un problema, de ahí que hay que acabar con la residencialización. Esto es igual que la normas de circulación, si se incumplen hay sanción. Si seguimos perdiendo planta alojativa los canarios nos quedamos sin la única industria que tenemos y nos lleva al empobrecimiento.

– También hay un problema de incumplimiento de la unidad de explotación.

–Sí, eso es. La unidad de explotación es una norma fundamental y obliga a que haya un solo explotador en un complejo turístico. Ese principio es 'sacro santo' como fija la ley.

Recuperación turística Gran Canaria no se recupera como otras islas porque ha perdido 35.000 plazas alojativas

- La critica que lanzan los propietarios es que los empresarios turísticos rechazan la residencialización y el alquiler vacacional porque quieren 'comerse' todo el negocio.

– Yo puedo entender que ha habido abuso en el pasado pero esto también se da en las sociedades mercantiles, donde un socio minoritario puede sufrir el abuso de un mayoritario. Hay derechos de defensa como la administración desleal y el derecho al reparto obligatorio de dividendos. Cuando no se hace se generan derechos de protección. Me parecería bien que se desarrollara la norma del principio de unidad de explotación y se dé garantías a los minoritarios para que no se vean atropellados por un mayorista abusador.

–Algunos voces de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht) consideran que la pérdida de turistas responde también a la devaluación del destino y el abandono que sufren algunas zonas del sur.

– Algunos apuntan a la obsolescencia pero la realidad es que se han perdido turistas porque se han perdido plazas alojativas. Antes concurríamos al mercado con más plaza alojativas y ahora con menos. Es sencillo. Nos podemos sorprender si hemos perdido 35.000 camas y al tiempo un 1% de los turistas. Esta es la razón fundamental. Gran Canaria es un destino muy atractivo y la obsolescencia no es cosa de hace cuatro años. Los centros comerciales, por ejemplo, ya estaban decrépitos en el 2019 y en el 2017. No se ha acelerado por la pandemia. No quiero decir con esto que nos sintamos orgullosos de no tener unos centros comerciales renovados pero esta no es la causa de la caída de turistas desde la pandemia. Se debe renovar, mejorar y rehabilitar el destino turístico para hacer más atractiva la experiencia turística de nuestros huéspedes pero no comparto la rasgada de vestiduras. Yo sigo diciendo que Gran Canaria es el destino turístico más atractivo y el más completo de Canarias pero hemos perdido plazas turísticas y nos hemos empobrecido.

–¿Necesitamos más hoteles?

- Necesitamos más plazas alojativas por supuesto. Si queremos generar actividad económica y empleo para la población desempleada en las islas, que muchos son jóvenes, tenemos que generar nueva actividad económica.

Subida de tasas aéreas No puede ser que un monopolista como Aena controle la puerta de entrada a Canarias

– Pero hay muchos proyectos parados, como es el caso del proyecto de Santa Águeda...

– En Santa Águeda hay una nueva pieza turística recogida en el Plan Insular de Ordenación recién aprobado y el desarrollo de esto podría ayudar a compensar la desaparición de las plazas alojativas que hemos sufrido en los últimos años y nos ayudaría a generar actividad económica, empleo y riqueza en la isla, y dejar de ser el farolillo rojo en todos los 'ranking' del archipiélago.

–¿Cuántas camas recoge?

–El plan contempla 5.000 plazas alojativas, lo que es nada respecto a las 35.000 perdidas en los últimos años. El PIO aprobado en el 2022 determina la desembocadura del Barranco de Arguineguín como nueva pieza turística, al igual que en La Aldea. La pieza de Santa Águeda tiene un potencial tremendo por el atractivo de la zona y estamos a la espera de que se resuelva y se concrete el desarrollo normativo para crear la ficha urbanística y desarrollar esas plazas. También estamos a la espera de que se resuelva el asunto de la deslocalización de la cementera y la desindustrialización de la zona.

- La cementera se encuentra actualmente operando pese a haber caducado su concesión. ¿Van a recurrir a los tribunales para intentar forzar su marcha?

–Ellos están actualmente operando en el dominio público, en la zona portuaria, sin tener nueva concesión. Por ahora esperamos que el Gobierno de Canarias deniegue la nueva concesión solicitada. Va contra el planeamiento y el interés general. Estamos esperando al acto administrativo que resuelva la petición de Ceisa y a partir de ahí, si se da una nueva concesión contra todo lo previsto en la normativa, iremos a la Justicia.

– ¿Junto a la patronal, la Feht?

– La Feht tendría que decidir si nos acompañaría pero, como grupo Cordial, por supuesto que lo vamos a hacer.

- El anterior Gobierno del 'Pacto de las Flores' defendía el uso mixto, industrial y turístico, de ese puerto.

– El uso mixto es actualmente imposible. Es increíble que se apuesta por el turismo de lujo y de calidad y al mismo tiempo se pida que los visitantes tengan que convivir cuando vienen con el polvo, el impacto visual y los ruidos que genera una instalación industrial pesada Así nos va en Gran Canaria y así nos irá. Es absolutamente incompatible y así lo dicen todas las normas en Canarias y lo recoge el planeamiento urbanístico. No es que no queramos industria pesada y cementera en Canarias. Claro que sí, pero tendrá que estar en un polígono industrial no en lo mejor de la franja turística y litoral del sur. Los canarios ya pasamos por aquí. En Santa Cruz de Tenerife se está sacando la refinería del centro de la ciudad porque no debe ni puede convivir una industria pesada con los residentes y turistas. Aquí también lo vivimos cuando se sacó la empresa de electricidad, la Cicer, de Las Canteras. Queríamos electricidad pero no que se produjera sobre la arena de Las Canteras. Esto es algo que los planificadores del territorio lo dicen desde el PIO de 1993. Vencida la concesión en marzo del 2020 lo que toca ahora es que el Gobierno de Canarias ejecute las previsiones normativas en defensa del interés general y esa zona tenga uso turístico.

No puede ser que un monopolista como Aena controle la puerta de entrada a Canarias

– ¿Confía entonces en que el nuevo Gobierno adopte otra decisión y saque la cementera de Arguineguín?

– Yo tengo la confianza de que el nuevo Gobierno esté dando los pasos en este sentido y no tolere más el uso del dominio público de esa infraestructura pública. El Puerto del Pajar es de todos los canarios y ahora lo utiliza de forma exclusiva un particular, que es Ceisa, al amparo de una concesión caducada. Esa zona está llamada a ser un puerto deportivo, con actividades náuticas y de ocio, que dote de mayor calidad al destino Gran Canaria.

- Aquí estamos hablando del puerto pero no hay que olvidar que la cementera se asienta sobre terrenos propios...

– Ahí está. Ceisa ya está en Granadilla y en el dique del Este. Tiene capacidad de producción suficiente para el mercado canario. Es cierto que los terrenos dónde está son suyos pero lo que está en cuestión es el destino de esa infraestructura pública, del puerto, que desde marzo del 2020 tiene la concesión vencida y está operando en precario contra todo lo previsto en el planeamiento.

– ¿Por qué cree usted que Ceisa no se traslada a otra zona como Arinaga? ¿Por el alto coste?

- Habrá que preguntarles a ellos si se quieren ir al polígono de Arinaga y si tienen interés en montar una nueva industria. Yo como grancanario estaría encantado de que montara una nueva cementera en Arinaga pero no sé si tiene interés en hacerlo y si lo necesita. Tengo la sospecha de que con la capacidad ya instalada de Ceisa, que es propiedad de la familia Masaveu y del grupo brasileño Votorantim, les sobra para abastecer el mercado canario y pueden cerrar Arguineguín. El abastecimiento de cemento no está comprometido en Canarias. Tanto es así que se está protegiendo su producción de la que pudiera venir de fuera con el Aiem, lo que encarece el producto. Estamos hablando del negocio particular de Ceisa, que se protege con el Aiem. Y una cosa a tener en cuenta, aparte del puerto, el suelo de Ceisa es el mejor de toda Gran Canaria. Es una gran pieza turística donde Ceisa tiene posibilidad de desarrollar un hotel. La reconversión de esta franja litoral es el futuro al igual que fue en su día la ría de Bilbao. Hay que superar el pasado y avanzar hacia el progreso en función del interés general.

– Ha insistido en que el uso mixto del puerto es imposible pero el propio consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, insiste en esta idea.

– Creo que el consejero debería por prudencia abstenerse de pronunciarse en este asunto porque en el pasado tuvo relaciones mercantiles con Ceisa y no sé si aún las mantiene. Dicho esto, un consejero de Turismo no puede decir que el turismo de calidad, de lujo que demandamos venga a hacer vacaciones a la sombra de los silos de una cementera. No puede ser que el consejero diga esto y si es así, no nos tiene que sorprender que otras islas vayan para arriba en el turismo como un cohete y nosotros demos pasitos para atrás.

- Finalmente me gustaría preguntarle por los problemas que algunos empresarios turísticos de las islas dicen tener para encontrar mano de obra pese al elevado paro en el archipiélago.

– Eso va por puestos concretos. Si buscas algo muy concreto, en un puesto muy cualificado, igual cuesta pero en términos generales no hay problema para encontrar personal. En Canarias hay una tasa de desempleo importante.

–¿Es la falta de vivienda un inconveniente para encontrar trabajadores?

– Desde hace décadas las administraciones públicas españolas han abandonado la promoción de vivienda social y han optado por políticas de vivienda que han provocado que numerosas viviendas salgan del alquiler porque el propietario se siente inseguro. Hay que revisar la política de vivienda ineficiente de ese país. En cualquier caso el problema de la falta de vivienda para trabajadores se da más en Lanzarote y Fuerteventura que en resto de islas.

–Las kellys han vuelto a la lucha...

- Siempre ha habido empresarios abusadores, como en todo en esta vida, y estoy totalmente de acuerdo en que se persiga a aquellos que no respeten los derechos laborales.