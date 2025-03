Canarias volverá a vivir una Semana Santa con los hoteles «a reventar»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 31 de marzo 2025, 23:02 Comenta Compartir

El sector turístico de Canarias anticipa volver a vivir una gran Semana Santa, prolongación de lo que ha sido hasta ahora, una temporada invernal muy positiva, siempre rozando el lleno, con las ocupaciones al 90%.

Desde que la pandemia de la Covid-19 empezase a desaparecer en la segunda mitad de 2022, el sector turístico en las islas se ha sumergido en una espiral de buenos resultados poca veces vista. Pocos anticipaban una recuperación a estos niveles tras unos años muy complicados.

Los últimos datos disponibles, que datan de febrero, mostraron que los hoteles de Canarias hospedaron más de 924.000 viajeros un aumento del 2,6%respecto al año pasado, con el mayor gasto en la serie histórica, con 134,75 euros de media por cada habitación disponible, casi un 9% más que en 2024, cuanto también se batió la mejor cifra histórica.

Aparte del buen clima que acompaña las zonas costeras de Canarias, la ausencia de competidores en el Mediterráneo, que durante los meses de invierno mantienen una buena parte de su oferta hotelera cerrada, están permitiendo al archipiélago gozar un año más de la condición de destino líder en invierno.

En marzo de 2024, mes que acogió la Semana Santa, las islas recibieron 1,56 millones de turistas internacionales, unas cifras que esperan superar este abril.

La ausencia de competidores en la temporada alta propulsa a Canarias como un destino líder en Semana Santa

Para el presidente de la Federación de Empresarios y Hosteleros de Las Palmas (FEHT), Jose María Mañaricua, siempre es positivo que la Semana Santa se celebre en abril y no en marzo, ya que sirve de aliciente para la mayoría de turistas internacionales, particularmente los escandinavos, para pasar unas semanas extra en los hoteles de las islas.

Asimismo, señala que será justo después de la Semana Santa, cuando Canarias empiece a notar el bajón en afluencia pero también en las tarifas hoteleras, que descienden en torno a un «40-50%. En mayo y junio, aunque tuviéramos la misma ocupación, recibiríamos un 50% menos de ingresos», añadió.

En estos meses reaparecen en escena los destinos del mediterráneo competidores con Canarias, Grecia, Chipre, Turquía, además de Baleares y la Costa Brava, dejando frecuentemente a Canarias como una opción secundaria en estos meses.

Según Mañaricua, Canarias no sufre del mismo problema que sus competidores en relación al empleo, ya que la plantilla de los hoteles isleños es «fija» y que no existen problemas para encontrar trabajadores, ya que el archipiélago cuenta con una tasa de desempleo del 12%. No obstante, sí está de acuerdo con el relato que señala las dificultades para encontrar mano de obra cualificada. «Eso es otra cosa», apuntó.

Incertidumbre económica

Sobre las consecuencias que puede tener sobre la economía europea y por ende, en el turismo canario, la política arancelaria de Trump y los constantes cambios del tablero geopolítico, el presidente de la FEHT, expresó que todo se verá «a largo plazo» porque así ha sido siempre. «Si la economía europea deja de funcionar, el daño en las reservas de notará seguramente a principios de 2026».

En la misma línea, considera que en caso de una crisis, la afección sobre los bolsillos de las personas empezará a verse con algunos meses de retraso, un efecto que sucede de la misma forma al contrario. «Cuando se sale de las crisis, los bolsillos de las familias empiezan a llenarse con retraso», concluyó Mañaricua.