Canarias se fija como principal objetivo turístico reconciliarse con los ciudadanos de las islas

Las tasas turísticas, un elemento que no ha demostrado su eficacia

Según Óscar Perelli, las tasas turísticas no son «buenas ni malas» por sí solas pero si que falta determinar si pueden ser eficaces o no. Para ello, considera necesario plantear cuál es su finalidad. Si la intención es empezar a recibir menos turistas, opina que no lo es ya que habría que establecer una tasa en unos niveles que «serían absurdos». En cambio, si aplicar una tasa va a compensan lo que supuestamente no pagan los turistas habría que preguntarse por qué si los turistas pagan el IGIC y las empresas su impuesto de sociedades por qué ese dinero no está llegando a los municipios. En un contexto en el que los ingresos no paran de crecer Perelli afirmó que desde Exceltur no son «partidarios de las tasas».