Imagen de archivo de un avión de Air Play. C7

Canarias pierde la conexión aérea con Islandia tras el cierre de la aerolínea PLAY

La consejera de Turismo, Jéssica de León, alerta de que la desaparición de la 'low cost' agrava la falta de opciones con el mercado islandés, aunque Norwegian anuncia refuerzos hacia el archipiélago

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:08

El cierre de la aerolínea islandesa PLAY supone un nuevo revés para la conectividad aérea de Canarias con los países nórdicos. Así lo reconoció este jueves la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, quien destacó que la compañía había venido a cubrir parte del vacío dejado tras la pandemia por operadores como Norwegian y varias aerolíneas finlandesas y suecas que redujeron sus rutas hacia el archipiélago.

«Es una muy mala noticia que no exista competencia y que aerolíneas como esta caigan», señaló la consejera, advirtiendo de que la desaparición de la low cost islandesa agrava la falta de alternativas de vuelo desde Islandia hacia las islas.

PLAY mantenía conexiones directas entre Reikiavik y Tenerife Sur, Gran Canaria y Fuerteventura, rutas que quedan ahora suspendidas.

Como respuesta, Norwegian ha anunciado un refuerzo de operaciones hacia Canarias, lo que, en palabras de la consejera, podría ayudar a «equilibrar» la pérdida de plazas provocada por el cese de actividades de la aerolínea islandesa.

