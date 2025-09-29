Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias La compañía irlandesa, presente en Tenerife Sur y Gran Canaria, no ha impactado notablemente en las islas porque es temporada baja y hay otras aerolíneas que cubren esa ruta

La aerolínea irlandesa de bajo coste, Fly Play, ha anunciado este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos debido a las bajas ventas de billetes y al fracaso de su plan de reestructuración.

En un comunicado, explica a los pasajeros que pueden encontrar alternativas a sus viajes en vuelos de otras compañías y que algunas de ellas pueden ofrecer «tarifas de rescate» especiales teniendo en cuenta las circunstancias, es decir, deben gestionar por sus propios medios una alternativa. Además, ha dejado sin trabajado a unas 400 personas que trabajaban en la compañía.

La aerolínea tenía una flota de 10 Airbus A320 y 321neos y volaba a unos 30 destinos, en su mayoría ciudades europeas y lugares vacacionales. En España, Play operaba en Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife.

Respecto a las islas, al ser una aerolínea con poca presencia y estar en temporada baja, no ha supuesto un gran inconveniente ya que otras aerolíneas cubren esa ruta. No obstante, supone un problema que se pierda una aerolínea tras la reciente salida de Ryanair.

Play fue fundada en 2021 para conectar Norteamérica y Europa con Islandia como 'hub' y ahora se encontraba en proceso de reestructuración para centrarse más en los destinos de ocio tras constatar que el negocio transatlántico no estaba yendo bien.

Ahora, la compañía alega que «ha quedado claro que los cambios no pueden ofrecer resultados suficientes para superar los retos» a los que se enfrenta y que se han ido acumulando con el tiempo. «En retrospectiva, el nuevo plan de negocio debería haberse implementado antes», ha añadido, según recoge Bloomberg.

En el comunicado, la compañía da indicaciones a los clientes sobre cómo solicitar un reembolso de sus billetes y pide disculpas por los inconvenientes.

