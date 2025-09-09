Binter conectará Canarias con Sevilla con 10 vuelos semanales La aerolínea operará a partir del 1 de diciembre cinco frecuencias a la semana desde Tenerife Norte y cinco desde Gran Canaria

Binter empezará a conectar Canarias con vuelos directos regulares a Sevilla a partir del 1 de diciembre, con diez frecuencias semanales. La aerolínea enlazará la capital andaluza con los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos y las plazas salen a la venta el 10 de septiembre.

Con esta conexión con la ciudad hispalense, la aerolínea suma su cuarta ruta con Andalucía tras Jerez de La Frontera, Granada y Córdoba, y operará diez vuelos desde Canarias a Sevilla con una oferta de más de 44.000 asientos durante toda la temporada de invierno.

El director Comercial, de Marketing y Comunicación de Binter, Miguel Ángel Suárez, destaca que Andalucía se ha convertido en el principal mercado de la aerolínea por número de destinos operados. «Estamos muy satisfechos de la evolución de todas las rutas en la región y convencidos de que la apuesta por Sevilla será igualmente un éxito. Tanto Canarias como la ciudad del Guadalquivir son destinos muy atractivos en ambos sentidos», asegura.

Entre el 10 y 29 de septiembre los residentes podrán adquirir billetes por 21 euros

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, señala que «contar con una compañía como Binter para reforzar la conectividad de Sevilla con las islas es una magnífica noticia para nuestra ciudad. No solo ampliamos las opciones a nuestros visitantes y a los sevillanos que quieran visitar las islas, sino que lo hacemos con una compañía que apuesta por la excelencia y por el valor diferencial de la experiencia de viaje. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando estratégicamente para ampliar las conexiones aéreas directas, reforzando la marca Sevilla como destino cultural, de calidad y con grandes posibilidades para el desarrollo económico y empresarial».

Tenerife Norte y Sevilla estarán conectadas con vuelos que saldrán desde la isla a las 16:10 horas los lunes y a las 16:00 horas el resto de días de operativa, para aterrizar en la capital andaluza a las 19:20 y 19:10, respectivamente. Desde Gran Canaria los vuelos partirán a las 8:30 y aterrizarán a las 11:40 horas. El regreso a Tenerife desde la ciudad de La Giralda está previsto para las 19:50 horas todos los días de operación, excepto los lunes, que será a las 20:00 horas. La salida hacia Gran Canaria está prevista a las 12:20 horas.

Entre el 10 y el 29 de septiembre se podrán adquirir billetes a un precio especial de lanzamiento de 21 euros por trayecto, si se es residente y se compra ida y vuelta, a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las oficinas de los aeropuertos y las agencias de viajes, donde podrán consultar las condiciones y precios.

Servicio de alta gama

Los pasajeros de estas rutas de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.

Además, para los pasajeros que viajen desde otra isla, o se dirijan a ella, la aerolínea facilita gratis los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por un precio similar.