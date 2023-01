«El 2023 va a ser el año del repunte de la industria y del mercado nacional»

El consejero de Turismo repasa la actualidad del sector con motivo de la presencia de Gran Canaria en Fitur 2023, donde el destino pretende consolidar el aumento de clientes de las últimas temporadas gracias al incremento de una conectividad histórica, a través de la presencia de rutas directas y más cómodas con 23 ciudades españolas, y la mejora global de la oferta, del producto y la marca del destino Gran Canaria.

-¿Como se presenta esta cita con el mercado nacional?

-En positivo. Esta edición de Fitur es una de las más importantes para el turismo de Gran Canaria al reunir a los protagonistas de un mercado que no ha dejado de crecer en importancia en los últimos años y por realizarse en un momento de reapertura y recuperación que confiamos sea también de consolidación para nosotros, tanto en número de visitantes como de ingresos económicos, tras dejar atrás los problemas derivados de la pandemia. El turista nacional fue el primero en responder tras el confinamiento y el comportamiento del mismo desde entonces ha sido muy interesante para nuestra industria, con un cliente que ha aportado un nivel de gasto mayor (+10% respecto a 2019) y con un mayor interés por conocer nuestros municipios y la oferta complementaria al producto principal de sol y playa. Hemos invertido mucho tiempo en reuniones y dinero en acuerdos para tener el número de plazas aéreas previstas para este verano, algo histórico. De tal manera que la conectividad no ha dejado de crecer en estos años, aumentando las facilidades de desplazamiento. En esta conectividad, sin duda, la apuesta de Binter ha sido decidida. Ellos han abierto un camino complejo, cuando pocos apostaban por ello, y ahora se han sumado nuevos operadores por el éxito de esta estrategia. La conexión con Asturias, por ejemplo, se hablaba de que no era rentable. Ahora hay cuatro operadoras. En total estamos conectados con 23 ciudades españolas de manera directa y con buena frecuencia de vuelos, con 10 vuelos diarios desde Madrid y cuatro de Barcelona.

-¿Cómo analiza el hecho de que la recuperación de Gran Canaria sea inferior en el número de visitantes, respecto al del resto de islas?

-Bueno. El destino Gran Canaria cerró el ejercicio de 2022 con algo menos de 4 millones de clientes turísticos, a falta de confirmación definitiva. El último dato de pasajeros peninsulares de diciembre fue de 153.304 personas, un 15,7% mejor que en diciembre del 2019 y arroja un acumulado anual de 1.584.361, un 3% mejor que el último año de referencia, con un repunte que se hizo especialmente significativo en la segunda mitad del año. Es cierto que nuestro porcentaje de recuperación es menor, pero también que hemos firmado el sexto mejor año de esta industria desde que hay registros y en un escenario muy complejo. Entre enero y marzo, la Isla sufrió las complicaciones de sus mercados principales, los nórdicos y los alemanes, fundamentalmente, por lo que la presencia de turistas cayó un 28,6% en la comparativa con 2019 en estos tres meses de la temporada de invierno. Lo hemos arrastrado todo el año. Sin embargo, el acumulado entre abril y diciembre es solo un -0.9% menor. Este escenario se presenta por las dificultades y reservas de los alemanes y nórdicos, a una COVID-19 que en los primeros meses estaba muy presente en esos potenciales turistas. No menos importante también, la cercanía con el conflicto de Ucrania y, especialmente, por la crisis energética de los alemanes, algo que ha hecho que sean muy cautelosos a la hora de afrontar el gasto de las vacaciones. Mientras, el británico, principal mercado de las otras islas, ha actuado de manera opuesta, reconociendo estar dispuestos a prescindir de otros gastos. Cada mercado reacciona de manera distinta antes las amenazas de crisis y el pueblo alemán, que es conocido por su contención, se ha plegado. Yo diría que se han tomado el golpe económico y energético como un fallo casi moral del conjunto de su sociedad y esto les ha condicionado. Nosotros, lo hemos podido compensar, en parte, con el aumento de turistas franceses, belgas o neerlandeses, que en meses como noviembre tuvieron un aumento espectacular del 85% respecto al mismo mes del año de referencia anterior a la aparición del COVID. Con todo, nuestra recuperación está siendo más lenta en lo numérico, pero no en cuanto a los ingresos que genera esta industria, puesto que estamos por encima de lo ingresado en 2019. Para nosotros, la tendencia de los últimos nueve meses es buena y, si nada se interpone, el 2023 va a ser el año del repunte de la industria y del mercado nacional y, con ello, el regreso a los números de 2019.

-¿Entiendo que lo dice porque considera oportuno abrir el debate del número de visitantes frente a los ingresos?

-Bueno, yo lo digo porque es una referencia importante, que debemos tener en cuenta en el análisis. Nosotros, como Turismo de Gran Canaria, trabajamos todos los frentes. En estos años de pandemia no hemos dejado pasar ninguna oportunidad de promoción y a la hora de atraer a turistas, lo que pasa es que después se impone la realidad económica de cada mercado. La realidad es que Gran Canaria ha mejorado su destino y su producto y ahora es capaz de atraer al turista por elementos complementarios como la gastronomía, por nuestro patrimonio cultural y paisajístico, por nuestra oferta deportiva o de Turismo Activo, por citar varios ejemplos. Hemos mejorado el destino a través de la renovación de la infraestructura turística (Cerca de 20 millones invertidos en esta legislatura) aunque, sin duda, queda mucho trabajo por hacer. Soy consciente de que hay que seguir en esa tarea y que tanto la parte pública como la privada tienen que encontrar fórmulas, herramientas urbanísticas y económicas eficaces para cambiar radicalmente algunos servicios e infraestructuras como los Centros Comerciales obsoletos que existen, sobre todo en el Sur de la isla.

Intentamos compensar las dificultades que se presentan en ciertos mercados, motivadas como dije antes, por la incertidumbre del panorama social y económico en el norte de Europa, con el incremento de otros: como franceses, belgas, italianos y neerlandeses que se están comportando de manera especialmente positiva. Además, tenemos unas 100.000 camas menos que la isla vecina y con ello menos opciones de ofrecer Gran Canaria a los potenciales turistas en los momentos de mayor demanda del año para el sector. Con todo, el producto ha mejorado y el cliente está dispuesto a dejarse más dinero en la isla, tanto en el alojamiento, como en una gastronomía que está de moda, como en las actividades culturales, deportivas y de ocio que ofrece nuestra oferta turística. Por lo tanto, estando cerca de los números de 2019 no nos obsesionamos con la cantidad y sí nos esforzamos más en la mejora del destino y en aumentar los ingresos derivados del gasto del cliente en la isla.

-¿Pero no aspira Gran Canaria a tener números parecidos a los de Tenerife?

-En mi opinión, debería ser nuestra prioridad la rentabilidad económica, clientes que quieran salir del hotel y conocer nuestros productos. Y esto es especialmente importante sobre todo si defendemos la sostenibilidad del sector, la de la economía insular y la de la propia Isla. Nuestro esfuerzo ha estado dirigido a generar una industria que sea sostenible, que respete el territorio y no implique un paso atrás en el bienestar y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Podemos tener mas turistas pero no a cualquier precio. La industria turística es un pilar de nuestra economía y si somos capaces de seguir poniendo en valor la calidad y no nos obsesionamos en el volumen, esta industria se convertirá en dinamizador de otros sectores de la economía de Gran Canaria como la agricultura, la pesca, la ganadería, la artesanía, la construcción, etc. El objetivo debe ser que el turismo sea una palanca para la transformación a medio plazo de nuestra Isla, de nuestro Archipiélago, en una región energéticamente sostenible, donde la economía verde y azul sea una realidad, una economía diversificada, donde los beneficios estén mas y mejor repartido entre los 21 municipios.