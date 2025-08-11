Trump prorroga la entrada en vigor de los aranceles a China La siempre cambiante tabla de los aranceles estadounidenses sufrió ayer una nueva anotación: 90 días de moratoria, para continuar las negociaciones con China

Mercedes Gallego Lunes, 11 de agosto 2025, 21:22

La orden fue firmada por el presidente Donald Trump horas antes de que entrasen en vigor, según la cadena CNBC. Eso permitirá facilitar un posible encuentro con Xi Jinping a final de octubre, cuando el mandatario viaje a Corea del Sur para la cumbre económica de Asia Pacífico (APEC).

En los últimos dos meses Trump ha frenado públicamente cualquier iniciativa de su gobierno en relación a China que pudiera calificarse hostil. «Nos estamos llevando muy bien con China. Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo», advirtió la semana pasada. Ayer mismo añadió que su relación con Xi «es muy agradable». El mandatario se ha mostrado dispuesto a reunirse con él «si hacemos el trato», ha dicho. «Si no hay trato no voy a reunirme con él».

En su enfrentamiento inicial los aranceles impuestos al gigante asiático llegaron al 145%, a lo que China respondió limitando el acceso de las empresas estadounidenses a imanes críticos. La tregua llegó en mayo, cuando ambas partes se reunieron en Suecia y acordaron, además de una pausa de 90 días, que ahora se duplica, reducir los gravámenes por ambos lados. EEUU, una bajada del 30%; China, del 10%.

Con ello se reanudaron las exportaciones de metales raros y se abordaron otros aspectos de la negociación que preocupan al presidente estadounidense. Empiezan por los riesgos de seguridad nacional que implica el comercio de los gigantes tecnológicos en China, como Nvidia y Advanced Micro Devices. Continúa con las importaciones de petróleo ruso e iraní, que ya han costado aranceles del 50% a India, y pasan por las importaciones de cereales y productos agrícolas estadounidenses, que Trump quiere cuadriplicar. El domingo pidió a China que compre cuatro veces más soja para nivelar la balanza comercial.

Otra traba es el flujo de fentanilo que inunda el mercado estadounidense y pone en peligro la vida de millones de estadounidenses. Acabar con ese tráfico es, además, una de las grandes promesas de campaña de Trump, que le obliga a ofrecer resultados a sus bases.