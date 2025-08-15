Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente estadounidense Trump sube al Air Force One para partir hacia Alaska, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin Reuters

Trump anuncia más aranceles sobre el acero y los chips en las próximas semanas

Avanza que las tasas serán más bajas al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional en EE UU y que luego los subirá «considerablemente»

C. P. S.

C. P. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes que anunciará aranceles sobre las importaciones de acero y chips semiconductores en las próximas semanas. « ... Estableceré aranceles la semana que viene sobre el acero y, diría yo, los chips», declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

