Trump y Putin terminan su «productiva» reunión sin un acuerdo sobre Ucrania

Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Donald Trump mantuvo ayer su palabra sobre este mantra al terminar la cumbre de Alaska con Vladímir Putin sin anunciar ... un alto al fuego que dé paso a la siguiente ronda de negociaciones de paz. «No hay acuerdo hasta que lo haya», advirtió. «Voy a llamar a la OTAN en breve y a varias personas que considero apropiadas y, por supuesto, al presidente Zelenski, para contarles la reunión de hoy», señaló en una rueda de prensa dos horas y media más tarde de que la reunión entre los dos mandatarios comenzase.

Se trataba del primer encuentro bilateral de los presidentes de EE UU y Rusia en cuatro años. Joe Biden rompió las relaciones con Putin tras la invasión de Ucrania y lanzó la relación «al nivel más bajo desde la Guerra Fría», recordó ayer Putin. «Creo que eso no ha beneficiado a nuestros países ni al mundo», añadió. Era el momento de arrojarle a Trump la ocasión de reafirmar el papel de gran pacificador con el que quiere pasar a la Historia: «Si el presidente Trump hubiera sido presidente entonces, estoy seguro de que, como él dice, no hubiera habido guerra».

Trump sonrió satisfecho. Es lo que lleva diciendo desde que estaba en campaña electoral sobre una guerra que prometió acabar en las primeras 24 horas de su Gobierno y que aún no ha cerrado. La cumbre de Alaska, un lugar que a Putin se le antoja muy apropiado porque resalta la «vecindad» de sus dos países, tras un vacío de hielo, estaba pensada para tantear las posibilidades de un alto al fuego, pero pasará a la Historia por reiniciar las relaciones entre ambos países y rehabilitar a Putin en la esfera internacional.

Una «terrible tragedia»

«Estoy seguro de que este legado nos ayudará a reconstruir y fomentar lazos mutuamente beneficiosos e igualitarios en esta nueva etapa, incluso en las condiciones más difíciles», dijo. Putin también habló de Ucrania como un país hermano y afirmó su «deseo sincero» de alcanzar la paz. «Por extraño que suene en estas circunstancias, tenemos las mismas raíces y todo lo que está pasando es una tragedia terrible para nosotros y una tremenda herida», añadió. «Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que para alcanzar un acuerdo duradero a largo plazo necesitamos resolver las causas profundas, que tienen que ver con las preocupaciones legítimas de Rusia para restablecer un equilibrio de seguridad en Europa y en el mundo en su conjunto», anunció.

De las palabras de ambos presidentes se deduce que hay un acuerdo sobre la mesa que involucra no solo a Ucrania sino a Europa. De ahí que Trump necesite consultar también con sus socios europeos y de la OTAN. Anunció que en cuestión de horas conversaría con Volodímir Zelenski.

El histórico encuentro para el que ambos se habían recorrido miles de kilómetros había durado dos horas y media. Trump recibió a Putin con aplausos desde la alfombra roja a pie de avión, lo que le proporcionó al presidente ruso la imagen de reconocimiento internacional que buscaba. El Kremlin difundió rápidamente la imagen, mientras que la Casa Blanca se apresuró a editar los aplausos de Trump para dejarlos fuera del vídeo que colgó en las redes sociales.

La coreografía política había colocado ambos aviones presidenciales frente a frente con el cartel de 'Alaska 2025' para fijar la foto histórica. Putin demoró su descenso unos segundos más para que su anfitrión le esperase en la alfombra roja, rehabilitando la imagen del mandatario ruso, aislado internacionalmente desde que fuese imputado en 2023 en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania.

«Señor Putin, ¿aceptará usted un alto al fuego?», preguntaba al aire la prensa. «¿Cómo se puede confiar en usted después de lo que ha hecho en Ucrania?» «¿Va a dejar de matar civiles?». Putin se encogió de hombros con una gran sonrisa y se señaló al oído, indicando que no podía oírles. Luego estrechó la mano de su amigo y ambos se fueron juntos a la limusina presidencial de Trump, en la que se les vio charlar animadamente sin traductores. El jefe del Kremlin domina lo suficiente el inglés para una conversación fluida.

En la limusina

No dio la sensación del sobrio encuentro de dos mandatarios que testaban el posible fin de una guerra cruenta, sino la dos viejos amigos, líderes de las principales superpotencias, dispuestos a sellar un acontecimiento histórico que, finalmente, no existió. Putin y Trump se dieron la mano por última vez en Osaka (Japón) en 2019, durante la cumbre del G-20.

Ayer dispusieron allí mismo, en el interior de 'La Bestia', aparcada sobre la pista, de diez minutos a solas para mirarse a los ojos y ponerse al día, acompañados solo por el conductor y un guardaespaldas. Atrás quedó la limusina 'Aurus' del líder ruso, que había sido desembarcada previamente en la base conjunta Elmendorf-Richardson. Sin embargo, los dos presidentes se trasladaron al lugar de la reunión en el Cadillac blindado de Trump. Un gesto, junto con los aplausos que le dedicó a pie de pista, que anoche fueron muy criticados por medios progresistas estadounidenses dado el perfil de Putin.

Tras ese encuentro comenzó la reunión oficial en el interior de la base militar. Sobre el cartel de 'Pursuing Peace' (En Busca de la Paz), los dos mandatarios estuvieron flanqueados por los secretarios de exteriores –Marco Rubio y Sergei Lavrov– para la foto oficial. Luego se sumaron cinco miembros de cada delegación, entre ellos los ministros de Defensa –Pete Hegseth y Andrei Belousov– y Finanzas –Scott Bessent y Anton Siluanov–. Le acompañaban también en la delegación el amigo y enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Wickoff, que ya se había reunido previamente con Putin en Moscú, el secretario de Comercio Howard Lutnik, y el director de la CIA John Ratcliffe. Por el lado ruso, el asesor de Exterior del Kremlin, Yuri Ushakov y el del Fondo de Inversiones Directas Kirill Dmitriev.

No estuvo Zelenski

La reunión fue una oportunidad para Putin, que ya no está invitado a los grandes encuentros internacionales, tras haberse convertido en un paria al invadir Ucrania hace tres años. En Alaska, Trump le proporcionó la posibilidad de volver a sentarse en la mesa de los grandes líderes, si antes se reúne con Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.

«¡Zelenski tenía que estar aquí!», rezaban las pancartas que dieron la bienvenida a ambos líderes en Anchorage (Alaska). La comunidad ucraniana en este Estado que fuese parte del imperio ruso hasta 1867 asciende a un millar de personas, la mayoría refugiados de la guerra para los que la reunión de los dos presidentes era algo personal.

El concepto de Trump de líderes respetados puede no ser el mismo que el de la mayoría, ya que él suele confundir miedo con respeto. En cualquier caso, Putin encaja con su definición, al igual que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, «un líder altamente respetado» a quien Trump llamó desde al Air Force One camino de Alaska.

Fue, contó el presidente estadounidense en las redes sociales, «una conversación maravillosa», en la que además de agradecerle la liberación de 16 prisioneros, discutieron el encuentro con Putin. En el pasado Lukashenko ha criticado a Trump por considerarlo «un auténtico bocazas», que «por la mañana dice una cosa y por la tarde otra», declaró apenas la semana pasada en una entrevista con la televisión estatal de su país, pero a juzgar por el entusiasmo con el que Trump colgó ayer el teléfono, eso no es lo que escuchó. «Tuvimos una conversación muy buena, estoy deseando reunirme con el presidente Lukashenko en el futuro», escribió sobre el dictador que ejerce el control absoluto de su país desde 1994.