Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 16 de agosto de 2025
Putin y Trump se saludan a su llegada a Alaska. Reuters

Trump y Putin terminan su «productiva» reunión sin un acuerdo sobre Ucrania

El presidente de EE UU afirma que «hemos avanzado» y anuncia consultas con Zelenski y la OTAN mientras su homólogo ruso muestra sus «deseos sinceros» de poner fin a la guerra

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 15 de agosto 2025

Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Donald Trump mantuvo ayer su palabra sobre este mantra al terminar la cumbre de Alaska con Vladímir Putin sin anunciar ... un alto al fuego que dé paso a la siguiente ronda de negociaciones de paz. «No hay acuerdo hasta que lo haya», advirtió. «Voy a llamar a la OTAN en breve y a varias personas que considero apropiadas y, por supuesto, al presidente Zelenski, para contarles la reunión de hoy», señaló en una rueda de prensa dos horas y media más tarde de que la reunión entre los dos mandatarios comenzase.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  6. 6 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  7. 7 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  8. 8 La ULPGC vuelve al ranking de las mil mejores universidades y la ULL baja un escalafón
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10 El calor no da respiro: los termómetros, por encima de los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump y Putin terminan su «productiva» reunión sin un acuerdo sobre Ucrania

Trump y Putin terminan su «productiva» reunión sin un acuerdo sobre Ucrania