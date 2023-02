Huelga en el transporte de mercancías Los transportistas canarios pararán a partir del lunes 27 para exigir la exención al tacógrafo Afirman estar cansados de que el Gobierno «les ningunee» con promesas que no cumple. Dejan de lado a Franquis y apuntan como único interlocutor válido al presidente Torres

Los transportistas canarios han dicho 'basta'. Después de cuatro meses de negociaciones, reuniones y encuentros con distintos actores, el sector del transporte de las islas se ha cansado de esperar a que el Gobierno actúe y medie para conseguir una exención al uso del tacógrafo en el archipiélago. Por eso, como señal de protesta el sector celebrará un paro indefinido a partir del próximo lunes 27 de febrero, según decidieron ayer los transportistas en una asamblea celebrada por la Asociación de Empresas del Transporte de Mercancías (Asemtra), en la tarde-noche.

«Estamos cansados de que nos ninguneen. Desde noviembre hemos tenido hasta cuatro reuniones y no hemos sacado nada en claro. Ni siquiera conocemos la posición del Gobierno de Canarias», indicó ayer el presidente de Asemtra (organización que forma parte de la FET), Roberto Jérez, al término de la asamblea, en la que hubo unanimidad a la hora de tomar la medida.

EL DETALLE Enfado Los transportistas paran tras cuatro meses de negociación sin que el Gobierno haya dado una solución.

Tacógrafo El sector quiere una exención en el uso del tacógrafo en aspectos que no se pueden cumplir en la islas.

Jornadas Los transportistas no pretenden modificar la parte del tacógrafo que lleva el control de las jornadas.

Según indicó Jerez, al tratarse de un paro patronal, no habrá servicios mínimos y solo se operará durante los días que se prolongue el paro el transporte de medicamentos. «Ni perecederos ni nada. Tenemos que ponernos duros porque de otra forma nos siguen mareando», indicó.

Según indicó, ellos han sido los primeros que dieron prioridad al diálogo pero «ahora toca parar», después de ver que con la vía del diálogo no se ha conseguido nada.

El paro se llevará a cabo a nivel regional y tendrá seguimiento en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. « El seguimiento va a ser absoluto. Yo mismo me he sorprendido en la asamblea del apoyo que han dado todas las empresas y autónomos que estaban presentes», señala.

En este punto, indicó que en el caso de que el Gobierno decida mover ficha en los próximos días el interlocutor ya no será el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, con el que llevan sentándose desde hace cuatro meses sin que haya habido ningún resultado. «El único interlocutor válido es el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres», señaló Jerez, que avisa que solo detendrán el paro si hay « un escrito en firme» por parte del Gobierno de Canarias de que se va exonerar a Canarias de algunos aspectos del uso del tacógrafo. «Tiene que ser un documento en firme y antes de que termine la legislatura, ya que después puede venir otro partido y cambiar de opinión», indica.

Los transportistas se han animado a tomar la medida después de que la reunión celebrada la semana pasada con los sindicatos concluyera «a la gresca» y sin opciones de llegar a un acuerdo. «Llegaron hora y media tarde y se levantaron de la reunión sin que acabara el encuentro, de malas maneras. A ellos no les interesan los trabajadores», señaló Jerez.

Las empresas quieren exenciones para Canarias en el uso del tacógrafo en aquellos aspectos que no se pueden cumplir en las islas, al no ser un territorio continental, y que les están acarreando cuantiosas multas de entre 1.000 y 4.000 euros. Los transportistas no quieren tocar el tacógrafo en lo que se refiere en el control de la jornada laboral, cuya permanencia defienden.