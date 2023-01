Transición Ecológica concede DIA favorable a 70 proyectos de renovables

Miércoles, 25 enero 2023, 13:53

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha concedido la Declaración de Impacto Ambiental Favorable (DIA) a 70 proyectos de energías renovables que se encontraban afectados por el cumplimiento de declaración de impacto ambiental o documento de exención equivalente del hito administrativo 2 del Real Decreto Ley 23/2020.

El plazo establecido por este hito expira este miércoles, 25 de enero, y el Ejecutivo ha logrado el objetivo de tramitar la DIA favorable de todas las iniciativas que presentaban la documentación de manera correcta y en la fecha límite establecida para ello. Estas 70 instalaciones supondrán 318,33 MW de energía renovable para las islas.

Del resto de expedientes afectados, un total de diez (62,18 MW) han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental negativa y otros 24 se han desestimado por parte de la Dirección General de Energía por deficiencia en el proyecto, por contravenir los principios del interés general o porque el propio promotor ha desistido (256,23 MW).

Por último, existen dos casos excepcionales (20,90 MW) que no se han podido tramitar en tiempo y forma por haber entrado en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias después del 30 de diciembre. La ley establece un plazo de cuatro meses para resolver el expediente, por lo que no computaba a efectos de este hito y posibles responsabilidades al no haber entrado la solicitud con el tiempo suficiente.