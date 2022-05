Los sindicatos pedirán una subida salarial mínima del 8% hasta 2024 Exigen pactar un incremento del 3,5% este año e incluir cláusulas de revisión con el IPC y amenazan con movilizaciones en junio si no se desatascan las negociaciones

Los sindicatos contraatacan, aunque de momento sin levantar las armas. La moderación salarial y la amenaza de descolgarse de los convenios que recomienda la patronal en una época en que la inflación está fuera de control no ha gustado a las organizaciones de los trabajadores, que advierten que ellos «no pueden pagar la crisis que no han provocado». Sin embargo, UGT y CC OO sorprendieron este jueves con una postura «razonable» y «moderada», como ellos mismos definieron, y sin llegar a concretar un proceso creciente de movilización, aunque advirtieron de que en caso de no desatascarse las negociaciones saldrán a las calles ya en el es de junio.

Se esperaba una recomendación de subida salarial mayor tras el fracaso en la mesa de la negociación colectiva y un calendario de protestas para tensionar la negociacion. Pero no. UGT y CC OO acordaron ayer, en una reunión insólita que mantuvieron en la que estuvieron presentes todos los sectores, mantener la misma postura que habían defendido ante la patronal: un incremento mínimo del salario del 8% para los próximos tres años teniendo en cuenta «la diversidad de los sectores y de las empresas». Concretamente, proponen que las rentas de los trabajadores cubiertos por convenio aumenten un 3,5% este año, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Así consta en el escueto folio en el que resumen en cinco puntos sus estrategias de negociación.

Eso sí, exigen que en los convenios se incluyan cláusulas de revisión salarial que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo para el caso de que la inflación interanual supere los dígitos de los incrementos pactados.