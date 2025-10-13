Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

El Ministerio de Función Pública rechaza la propuesta por «la falta de Presupuestos Generales»

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:48

Comenta

«Si no se cumplen las promesas, continuaremos con las movilizaciones». Con ese toque de atención, los sindicatos mayoritarios de la función pública -CSIF, CCOO ... y UGT- cerraron las manifestaciones que realizaron el pasado mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 La Guardia Civil honra a su patrona la Virgen del Pilar
  8. 8 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  9. 9 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  10. 10 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios