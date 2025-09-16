Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión parlamentaria, en directo: Sanidad rinde cuentas por las listas de espera
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Eduardo Parra

Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»

Los representantes de los trabajadores amenazan con retomar las movilizaciones si continúa el silencio del departamento de Óscar López

José A. González

José A. González

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:40

El malestar entre los sindicatos que representan a la función pública sigue en aumento. La negociación salarial es, probablemente, la reivindicación prioritaria para los más ... de tres millones de empleados públicos, pero cada vez se suman más cuestiones: la regulación de la jubilación parcial, la clasificación profesional de estos trabajadores, la jornada de 35 horas y, por último, la reforma del sistema de oposiciones para acceder a uno de estos puestos. Todos estos temas están sobre la mesa, pero siguen encallados sin lograr avances.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  5. 5 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  6. 6 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  7. 7 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  8. 8 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  9. 9 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Recuperan el cadáver de un hombre entre kilos de basura en un garaje de Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»

Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»