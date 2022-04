Los sindicatos dan por hecho que no habrá ni acuerdo salarial ni pacto de rentas UGT y CC OO denuncian la «cerrazón» de la CEOE para negociar un nuevo acuerdo colectivo y advierten que no aceptarán una revisión de los salarios a final de ciclo

Los sindicatos saldrán este primero de mayo a la calle con la convicción de que no habrá un pacto de rentas pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunciara a bombo y platillo hace unas pocas semanas. Tampoco creen posible alcanzar un acuerdo de negociación colectiva (AENC) para subir los sueldos de los trabajadores este año y los siguientes. Al menos en el corto plazo. Y, de igual manera, se muestran seguros de que los precios que ya han subido por efecto del encarecimiento de los costes energéticos de suminisros no se van a moderar pese a que al inflación sí lo haga. Por eso, exigirán con más vehemencia que nunca en las más de 60 manifestaciones que tendrán lugar el próximo lunes por las diferentes ciudades españolas que los trabajadores no vuelvan a ser los «paganos» en esta crisis, derivada de la guerra de Ucrania.

«El acuerdo de renta ni está ni se le espera», reconoció el secretario general de CC OO, Unai Sordo, durante la rueda de prensa conjunta con UGT para presentar los actos del Día del Trabajador. «Se ha lanzado la liebre al campo y nadie se ha vuelto a acordar de la liebre», ironizó Sordo, quien manifestó su «perplejidad» por cómo se ha abordado esta cuestión por parte del Gobierno, ya que a su juicio España sí «necesitaría un acuerdo fiscal, salarial y energético», pero no hay nada « más allá de un titular».

En esta misma línea, su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, reconoció que «escéptico» es «una palabra muy suave» para referirse al nivel de confianza que tiene en que se lleve a cabo este pacto de rentas que el propio Sánchez defendió, aunque solo de palabra. Y acusó al Ejecutivo de no haber fomentado «ningún acercamiento» y le lanzó un claro mensaje: «Es surrealista plantearnos hoy un pacto de rentas porque no he visto ningún interés para que se convierta en realidad aparte de por los medios de comunicación y por nosotros. Solo se ha hablado del titular».