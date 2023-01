Nuevo plante de la CEOE a Yolanda Díaz La patronal no acudirá este martes a negociar la nueva subida del salario mínimo

Nuevo plante de la CEOE a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en un escenario de máxima tensión con el Ejecutivo tras las polémicas declaraciones que algunos miembros del Ejecutivo han vertido sobre los empresarios. La patronal no acudirá este martes a la reunión convocada por el ministerio de Trabajo para negociar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así lo comunicó anoche la patronal en un mensaje enviado a este periódico.

La organización liderada por Antonio Garamendi considera que «no se dan las condiciones» para asistir al encuentro una vez que ya ha transcurrido el mes de enero y el Gobierno no ha realizado la consulta preceptiva sobre el SMI ni ha remitido una propuesta formal. Además, la CEOE lamenta que no hayan recibido una respuesta a la propuesta que enviaron el pasado 21 de diciembre, cuando no acudieron a la primera reunión convocada por Trabajo para negociar el nuevo alza; sin embargo, después de meses de reticencias a cualquier subida, se mostraron partidarios de elevar el sueldo más bajo 40 euros al mes hasta situarlo en los 1.040 euros mensuales (repartidos en 14 pagas), aunque con dos condiciones: modificar la ley para indexar este nuevo incremento a los contratos públicos y reducir un 20% las cotizaciones sociales de los trabajadores del campo.

Así, la patronal manifiesta que queda «a la espera de recibir formalmente una propuesta por parte del Gobierno para poder analizarla en profundidad».