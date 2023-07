Los interinos que suspendieron podrán presentarse a una repesca con las ventajas de la nueva ley

El Gobierno enmienda por la puerta de atrás la ley aprobada a finales de 2021 para reducir la temporalidad en la Administración Pública. Sin previo aviso, el Ministerio de Hacienda y Función Pública modificó esta norma para dar una segunda oportunidad a interinos que hubieran suspendido procesos de estabilización anteriores a esta norma así como abre una ventana para las plazas que quedaron vacantes en esas pruebas.

Este cambio se incluyó en el Real Decreto Ley que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes que recoge medidas contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado dos días más tardes. La norma autoriza a las administraciones públicas a sacar a concurso una tasa adicional de plazas ocupadas por personal temporal, de manera previa al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado un proceso de estabilización distinto al contemplado en la Ley.

Se da la circunstancia de que, cuando la Ley de Estabilización se encontraba en trámite parlamentario, muchas comunidades autónomas ya tenían convocados procesos de estabilización cuyos aspirantes no se beneficiaron de los supuestos contemplados en esta norma. Ahora, el Gobierno accede a que esos interinos que habían suspendido puedan presentarse a otro concurso que previsiblemente será más beneficioso para ellos.

Pese a que esta nueva norma puede beneficiar a un número indeterminado de interinos dándoles una nueva oportunidad de conseguir la plaza, CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, cargó contra esta «nueva improvisación» del Gobierno que se ha hecho sin consultar con los sindicatos y sin ni siquiera informarles.

CSIF considera que se trata de «un parche que volverá a generar situaciones de desigualdad ya que las diferentes administraciones no están obligadas a convocar estas plazas y cabe la posibilidad de que algunas no hagan uso de esta tasa adicional». Además, advirtió que esta nueva regulación plantea dificultades a la hora de cuantificar las plazas que deben ir a esa tasa adicional dado que muchas personas que las ocupaban ya han superado otro proceso selectivo. Por otra parte, al tratarse de procesos selectivos de libre concurrencia de personas procedentes de otras administraciones habrá personal interino que no consiga la fijeza.

«Esta nueva modificación normativa constata que la actual Ley adolece de mecanismos estrictos para dar una respuesta adecuada a todas las situaciones de temporalidad y poner fin al abuso de esta contratación, como ya denunciamos», sostiene el sindicato.