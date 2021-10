El Gobierno lanza la mayor oferta de empleo público de la historia

2021 será otro año récord en oferta de empleo público (OPE). El Gobierno finalmente ha mejorado su última propuesta y el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para sacar a concurso 23.491 plazas para la Administración General del Estado (AGE), lo que supone casi 2.800 más que la última cifra que ofreció a los sindicatos el pasado jueves, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Si a esto se le suman los cerca de 7.000 puestos ya aprobados para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas (Policía Nacional, Guardia Civil o Ejército), la cifra se acerca a las 30.500 plazas; más concretamente, serán 30.445, lo que supone un 8,5% más que en 2020, cuando se convocaron 28.055, y la cifra más elevada de la historia sin contar ofertas extraordinarias.

«Es una muy buena noticia para nuestro país», señaló con satisfacción la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aprovechó la ocasión para cargar contra «los sucesivos recortes del PP» a los servicios públicos, aunque obvió que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien por primera vez en la historia recortó el sueldo a los funcionarios. «Creo que nunca más deberíamos volver a lo que se ha hecho por parte del PP. No solo no podemos criminalizar a los funcionarios, sino que hay que darles las gracias», apuntó.

Críticas de los sindicatos

Pese a haber mejorado el número final, el Ejecutivo no consigue el respaldo de los sindicatos, que mostraron a este periódico su rechazo a esta oferta que no ha sido consensuada y han conocido por los medios de comunicación, puesto que el pasado jueves el Gobierno ya dio por cerradas las negociaciones sin haber alcanzado un acuerdo. CSIF, UGT y CC OO, los tres sindicatos mayoritarios, consideran insuficiente la nueva cifra de empleo público, puesto que ellos lo que demandan desde hace ya varios años es un plan plurianual a tres o cinco años que permita acabar con la tasa de reposición y recuperar el 22% de empleo perdido en la última década (aproximadamente 50.000 puestos) a consecuencia de la anterior crisis económica y los recortes realizados en la Administración. «A este ritmo tardaríamos 20 años en recuperar el empleo estructural perdido», denunciaron desde CSIF, que advirtieron de que «por mucho que quiera maquillar las cifras el Gobierno, no se va a producir un incremento neto de empleo suficiente para afrontar los graves problemas de nuestra Administración».

La oferta que este martes explicará María Jesús Montero, que ahora ha asumido también el departamento de Función Pública, al Consejo de Ministros comprende un total de 23.441 plazas para la AGE, de las cuales 13.932 son de libre acceso y las 9.509 restantes de promoción interna. En la última oferta propusieron 11.705 de libre acceso y 8.882 de promoción interna.

A falta de conocer los detalles, desde el departamento de Montero destacan que en la oferta de este año se han incrementado significativamente las plazas para áreas como la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, las denominadas STEM, que tanta demanda tienen ahora. Hasta el punto de que ofertan 2.924 puestos para funcionarios, lo que supone un crecimiento del 37% respecto a 2020.

Se buscan informáticos, ingenieros...

La mayor parte de estas plazas, más de 1.300, se dirigen a aumentar la plantilla pública en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es decir, plazas para informáticos o ingenieros de sistemas. Pero también habrá vacantes para ingenieros de otras ramas, estadísticos, científicos o arquitectos.

El Gobierno busca con otra oferta de empleo público récord reducir la elevada temporalidad que hay en la Administración, que ronda el 8%. Se ha puesto como reto –y así se lo ha comunicado a Bruselas de cara a recibir los fondos europeos– recortarla al 8% en los próximos tres años, para lo que aprobó la semana pasada una nueva ley –en el último minuto y después de realizar varias concesiones– que prevé convocar oposiciones masivas para regularizar la situación de más de 300.000 interinos.