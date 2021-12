Garamendi: «De la mesa de la reforma laboral no nos vamos a levantar»

Cada día que pasa mete más presión a la negociación de la reforma laboral. Quedan apenas dos semanas para que la nueva norma que pretende modernizar el mercado de trabajo español esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como el Gobierno prometió a Bruselas, y, aunque las negociaciones están bastante avanzadas y se han acercado mucho las posturas, falta el empujón final que puede ser clave para que haya acuerdo o no.

Es la fase más decisiva, en la que cada parte juega sus cartas para tratar de conseguir ya no ganar, sino al menos no perder. Y en este juego final la CEOE no piensa levantarse de la mesa, como hizo durante la negociación del mecanismo de equidad intergeneracional. «De la mesa no nos vamos a levantar», aseguró este miércoles el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ironizó con que el Gobierno les ha planteado estar sentados todos los días y a todas las horas de la mañana, como cuando iban al colegio.

«Nuestra gente desde luego va a ir a la mesa porque si no el titular va a ser peor diciendo que nos hemos levantado de la mesa», reiteró. Y lo hacía justo antes de entrar en el comité ejecutivo extraordinario que tiene hoy la CEOE. Garamendi quiere exponer a sus patronales cómo está actualmente la situación y que le transmitan «sus impresiones», así como cuáles son sus preocupaciones.

Pero el líder de los empresarios lo tiene claro. Para su organización la línea roja es mantener la flexibilidad que marcó en su momento una reforma laboral que alabaó por ser capaz de crear más de tres millones de empleos. «Si quieren tocar algo, tóquenlo, pero no me toquen el centro de esa reforma que Europa ha dicho que es fundamental», apuntó.