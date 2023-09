CC OO exigirá una indemnización mínima por despido y cambios en el empleo parcial

El despido, el empleo a tiempo parcial y la reducción de la jornada serán los dos grandes caballos de batalla de los sindicatos para esta nueva legislatura. El secretario general de CC OO, se sumó a los retos que recientemente avanzó su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, y abogó por modificar el régimen del despido. Y fue más allá al avanzar dos de los planteamientos que van a hacer al Gobierno que se forme: modificar la opción de readmisión cuando se trate de despido improcedente, recuperar los salarios de tramitación e implantar una indemnización mínima por despido más allá de la que existe ahora, que se basa exclusivamente en la antigüedad del trabajador.

«Queremos que haya una indemnización mínima que sea lo suficientemente disuasoria para poner coto a la mala costumbre que hay de despedir a final de mes», explicó en un desayuno con la prensa celebrado este jueves. Este será uno de los grandes retos de CC OO, a la espera de lo que decida el Comité de Derechos Europeos, que tiene pendiente responder tanto a su demanda como a la de UGT en la que denuncian que hay que elevar la indemnización por despido improcedente porque es demasiado barata. El sindicato defiende que debe instaurarse una indemnización mínima, accesible y efectiva, que se puede cuantificar sobre la base del salario y a antigüedad de la persona trabajadora, de forma que se trate de una cuantía suficiente para alcanzar una reparación y disuadir de prácticas de despido injusto. «Tendría que ser una indemnización excesivamente alta para que tenga un efecto disuasorio», precisó, ya que «con antigüedades muy cortas, la indemnización no resulta disuasoria y el empresario acaba despidiendo al trabajador».

Además, CC OO peleará porque se recuperen los salarios de tramitación que eliminó la reforma laboral de 2012, para que cuando una empresa despida a un trabajador de manera improcedente o un juzgado declara nulo ese despedido, el afectado pueda recibir el cobro de todos los sueldos que debería haber percibido durante el tiempo que no ha estado trabajando. Además, abogarán por que en el caso de despido improcedente, sea el trabajador el que decida si vuelve a la empresa o no, y no sea la compañía la que tenga la potestad de optar por la readmisión o la indemnización.

Jornada de 35 horas

Sordo también instó a hacer una nueva regulación «más garantista» del empleo a tiempo parcial, que en España en la inmensa mayoría de los casos es indeseado, por no encontrar a jornada completa, y afecta en su mayor parte a las mujeres. Más concretamente, plantearán que cuando haya un abuso de la utilización de horas extraordinarias, se transformen en horas efectivas de tiempo de trabajo. Es decir, se registren horas complementarias de formas continuada, durante un largo periodo de tiempo, el que se pacte en la negociación colectiva, estas pasen a formar parte de la jornada oficial de trabajo. Incluso propondrán que directamente se transforme el contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo si la suma de horas ordinarias y complementarias alcanzara un determinado porcentaje de las de tiempo completo, por ejemplo del 80%.

Las propuestas que CC OO quiere llevar al debate político en la nueva legislatura pasan, además, por establecer, por ley, que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe situarse al menos en el 60% de la media salarial y que jornada semanal de 35 horas. Sobre este último punto, Sordo cree que la fórmula para reducir la jornada no debería circunscribirse a un único formato y que la negociación colectiva sería la mejor fórmula para concretarlo.