La CEOE recomienda subidas moderadas y ligadas a la productividad y al empleo

Finalmente la CEOE no recomendará ningún porcentaje concreto ni tan siquiera horquilla salarial una vez que ha fracasado el diálogo que mantenían con los sindicatos para aprobar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pero deja claro que quieren que se basen en dos consignas: prudencia y moderación. Así consta en el documento propio de recomendaciones para la negociación colectiva que ha aprobado este martes el comité ejecutivo y que defenderán sus representantes en las más de 4.000 mesas en las que se decidirán las remuneraciones de la mayor parte de trabajadores españoles.

Por tanto, deja en mano de cada empresa y sector fijar la subida salarial para 2022, ya que considera «imprescindible tener en cuenta las circunstancias específicas de cada ámbito de negociación modulándolos, en cada sector o empresa», pero pide tener en cuanto la productividad y el empleo, «de forma tal que la cifra resultante permita mantener una posición competitiva».

Es más, la CEOE defiende que «dado el contexto global y la incertidumbre respecto del alcance de la recuperación económica, resulta preciso realizar un esfuerzo de moderación salarial para preservar la viabilidad y la competitividad de las empresas y conservar el empleo». Y pide tener presente que «una subida significativa de los salarios llevaría aparejados un aumento de los costes laborales que pueden constituir, además, una barrera de entrada al mercado laboral de las personas en desempleo; un menor margen para introducir criterios de retribución variable; y el fomento de la espiral inflacionista.

Por ello, los empresarios recomiendan evitar vincular las subidas salariales a «conceptos tan volátiles como la inflación», que además retroalimenta el crecimiento de los precios. «De ser el caso, se deben establecer límites o topes», puntualizan.

Porque los empresarios se mantienen firme en la postura que han mantenido en los últimos meses: la de no vincular los salarios al IPC, puesto que esto convertiría la actual inflación en estructural, según advierten, al igual que han hecho también otros organismos como el Banco de España o Fedea. Por eso fracasó el pacto salarial, no por los porcentajes de subida, sino por la exigencia de los sindicatos de incluir una cláusula de revisión a final de año de esa revalorización para que sea acorde con la inflación y no haya una pérdida de poder adquisitivo.

Por eso en este documento rechazan tajantemente indexar los salarios al IPC y recomiendan, por el contrario, tener muy en cuenta en las negociaciones factores como el PIB, el empleo y la productividad. «No es prudente inflacionar los salarios», advirtió este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien señaló que el «objetivo principal» es que haya empleo, «que el empleo esté, por encima de todo, encima de la mesa y para eso es necesario que las empresas tengan capacidad de generar ese empleo o mantenerlo». En cualquier caso, recordó que el país atraviesa un «momento difícil» y la «situación es muy diferente» para cada empresa según su sector.

Por otra parte, Garamendi reconoció que la patronal y los sindicatos se encuentran «en un momento complicado» para llegar a un acuerdo sobre el AENC aunque no descartó que se puedan volver a sentar «más adelante». «Hemos detectado que en este momento no podemos llegar a un acuerdo», puntualizó.