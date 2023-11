La educación tira ahora de un empleo que empieza a perder fuelle

Lucía Palacios Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El empleo sigue resistiendo pero exhibe ya síntomas de ralentización en esta recta final de año. Un mes más, la Seguridad Social vuelve a sumar afiliados en octubre pese a un entorno económico de fuerte incertidumbre, con ya no una sino dos guerras, una inflación que no termina de moderarse y unos tipos que suben y asfixian la economía de muchos hogares y empresas. Pero lo hace de la mano de la educación y, esta vez sí, no ha conseguido desafiar la tradición y, pese a crear casi 93.000 puestos, el paro crece en cerca de 37.000 personas, al contrario de lo que ocurrió de forma inesperada en los dos últimos años, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social.

Octubre suele ser un mes en el que se crea empleo y así ha sucedido este año, aunque de forma bastante menos intensa que los ocho ejercicios precedentes. Concretamente, se sumaron 92.862 puestos de trabajo de media, el peor dato desde 2015, pero el sistema vuelve a superar la barrera de los 20,8 millones de cotizantes que rebasó por primera vez el pasado mayo y perdió a finales de agosto. El ritmo de creación de empleo frena así levemente y se sitúa en una tasa interanual de 2,6%, solo una décima menos que en septiembre y cuatro respecto al año pasado y bastante por encima del alza del PIB. En el último año se han generado más de 533.000 puestos de trabajo, una cifra nada desdeñable pero inferior a los casi 600.000 de un año atrás o los 700.000 de 2021. 50.000 profesores más La educación ha sido el verdadero artífice de este nuevo impulso del mercado laboral a consecuencia del inicio del curso escolar. Es más, gracias al fuerte acelerón de este sector, que suma más de 191.000 trabajadores, se ha conseguido compensar la destrucción que se ha registrado en otros. En apenas dos meses se han generado casi 277.000 puestos en esta actividad. Lo extraño es que esta fuerte creación es muy superior a los profesores despedidos en verano, unos 209.000. Es decir, el curso ha comenzado con 50.000 profesores más de con los que acabó, sin saber muy bien el porqué. Lo que sí queda en evidencia es que este sector adolece de una elevada temporalidad: destruye empleo en vacaciones para volver a contratar en otoño. La reforma laboral, que ha rebajado de golpe la temporalidad del sector privado significativamente hasta situarla en el 13%, no está impactando en el sector público, donde tres de cada diez empleados son interinos. Por el contrario, se han perdido empleados públicos en la sanidad (casi 31.000 menos) y en la Administración Pública, con más de 36.000 bajas. No obstante, la hostelería está a la cabeza en destrucción de puestos, más de 50.000, por el fin de la temporada estival, que este año se alargó más de lo habitual. Los trabajadores indefinidos, en máximos En la otra cara de la moneda, una vez más el impulso del empleo no es suficiente y el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ascendió en 36.936 personas, con lo que la cifra total de parados escala hasta los 2.759.404 personas, 155.488 menos que un año atrás y la cifra más baja en este mes desde 2007. El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha rozado los 1,4 millones, de los cuales, más de 608.700 fueron de carácter indefinido, lo que representa el 43,59% de todos los contratos. Desde el Ministerio de Seguridad Social destacaron que el porcentaje de afiliados con contrato indefinido se sitúa en octubre en el 87%, su máximo histórico, creciendo 17 puntos desde la reforma laboral.

