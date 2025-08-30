El desatasco en la conciliación laboral del Semac no llega y deja 4.500 expedientes en la 'nevera' Esta paralización afecta en su mayoría a la provincia de Las Palmas, sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura que llevan meses sin servicio

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 22:53 Comenta Compartir

Resolver un conflicto laboral antes de acudir los tribunales en Canarias se ha convertido en los últimos meses, en una tarea casi imposible, particularmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, tal y como denuncian los sindicatos con mayor representación en las islas, Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) que llevan meses exigiendo la reactivación inmediata del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) que, debido a la falta de personal administrativo, ha acumulado más de 4.500 expedientes sin resolver, atascados en las oficinas del Gobierno regional.

Denuncian que esto causa la vulneración de los derechos laborales de miles de trabajadores en las islas, que tienen como trámite obligatorio pasar por el Semac para tratar los conflictos laborales antes de acudir a la vía judicial, particularmente en casos de despido improcedente o reclamaciones salariales.

Estos retrasos están causando que los trabajadores afectados, en muchos casos, se vean forzados a judicializar directamente sus casos y en otros, renuncien a sus derechos por no poder afrontar los costes de la vía judicial.

Hace aproximadamente tres meses, la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias anunció un plan de acción inmediato para tratar de agilizar la tramitación de lo que en su momento eran unos 3.000 expedientes. Este constaba de la incorporación de siete letrados y 10 administrativos con el fin de que los expedientes empezaran a resolverse en un plazo de 15 días y no en meses como viene siendo la tónica.

«Muchas personas han optado por no reclamar un derecho a una sus derechos por falta de fondos»

Para Alejandro Domínguez, secretario general de Unión Insular de Lanzarote por Comisiones Obreras (CC OO), la situación en la misma y en Fuerteventura es flagrante, pasando el personal existente de tener 30 citaciones diarias a 50, causando la saturación del sistema y el retraso en la resolución de los procedimientos.

Cabe señalar que mientras estos procesos están sin resolverse, los trabajadores no perciben las cantidades que les adeudan las empresas, dificultando su día a día aunque si reciben prestaciones por desempleo, en caso de corresponderles.

Respuesta del gobierno

La representación sindical de los trabajadores viene avisando desde principios de este año que de no ponerle remedio al problema, se iban a dar grandes colapsos y por tanto serios perjuicios para los trabajadores. Tras esta denuncia, realizada de forma pública, el Gobierno autonómico, a través de su Consejería de Empleo comunicó que se iban a poner en práctica todas las herramientas necesarias para volver a un sistema eficiente, que cumple con un papel esencial para la clase trabajadora.

En una reunión con los sindicatos, el Gobierno le comunicó que las contrataciones de los conciliadores y administrativos comenzarían a partir del 1 de junio, unas medidas que según Alejandro Domínguez no han llegado. «No han contratado a nadie», afirma.

De hecho, Domínguez dice tener constancia de que las personas que acaban acudiendo a la vía judicial están siendo citados para dentro de 14 meses (octubre de 2026), lo que evidencia que el bloqueo del Semac está terminando por causar un atasco en el sistema judicial.

Por parte de la Consejería de Empleo se niega que no hayan habido contrataciones, si bien no se han cumplido todas las anunciadas. Hasta ahora, se han incorporado al trabajo dos letrados y tres administrativos en la provincia de Las Palmas y un administrativo en Santa Cruz de Tenerife y se espera que el resto del juristas y administrativos se incorpore a las oficinas durante el mes de septiembre.

Además, la propia consejera Jessica de León anunciaba recientemente en sus redes sociales la próxima apertura de la nueva oficina del Semac en Fuerteventura, que contará con la digitalización de las actas.