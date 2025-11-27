Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
Trabajadores en la fábrica de Martorell (Barcelona) de Seat EFE

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

Los gastos adicionales por trabajador crecen más rápido que los salarios, denuncia la Fundación Civismo mientras la economía pierde competitividad frente a Europa.

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

El gasto que tiene que afrontar una empresa por tener en su plantilla a un trabajador se ha disparado en España hasta los 3.256 ... euros al mes por trabajador en la última década. De este importe, 840 euros corresponden a otros costes -principalmente a cotizaciones-, que han crecido un 28% desde 2015. «Muy por encima de los propios salarios», denuncia la Fundación Civismo en su informe 'La evolución de las cargas para los generadores de empleo en España 2000-2025'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  3. 3 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  4. 4 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  5. 5 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  6. 6 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  7. 7 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  8. 8 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  9. 9 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  10. 10 Las 10.000 auxiliares de enfermería de las islas, llamadas este viernes a la huelga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década