Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
Un grupo de jubilados, en un parque de Madrid. Óscar Chamorro

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

Detalla de que el coste del envejecimiento se disparará hasta 2050 porque el gasto social crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  6. 6 Familiares de José el Negro y el Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  7. 7 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  9. 9 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  10. 10 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes