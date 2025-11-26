La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

En un informe pormenorizado sobre la economía española de 130 páginas, la institución con sede en París advierte de que el coste del envejecimiento aumentará porque el gasto en pensiones crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social. Según las proyecciones que recoge el estudio, estos costes asociados a la tercera edad se dispararán de aquí a 2050 porque las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración crecerán bastante más rápido que los ingresos. En detalle, las pensiones subirán unos 3,2 puntos de PIB entre 2023 y 2050, según los cálculos del organismo. Y el conjunto del gasto ligado al envejecimiento podría aumentar hasta 5,2 puntos de PIB.

Y aunque ha habido reformas recientes, la OCDE considera que no bastan: la brecha entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones seguirá ensanchándose si no se llevan a cabo nuevos ajustes, con el consiguiente riesgo de volver a elevar la deuda pública cuando lleguen las jubilaciones masivas de la generación del 'baby boom'. La OCDE advierte de que, si no se actúa a tiempo, España entrará en esa fase con poco margen fiscal.

En los últimos años la inmigración está ayudando a mantener la economía española, aportando trabajadores y cotizaciones en un país que se estaría encogiendo mucho más deprisa de otra forma. Pero la OCDE cree que no habría que confiar la sostenibilidad del sistema a la llegada de más inmigrantes, sino que habría que compensar con otro tipo de reformas. Medidas «complicadas», reconoce el organismo, pero que se ajusten a un sistema formado por una población más longeva que trabaje más años (ajustando la vida laboral a la esperanza de vida o ampliando el periodo de cómputo de la pensión) y con una inmigración que no se quede atrapada en empleos precarios.

Además, el mercado laboral español está funcionando bien, pero la OCDE reconoce que tiene algunos problemas estructurales importantes. Como el caso de los trabajadores mayores de 55 años, un grupo de población donde muchos acaban encadenando paro y subsidios hasta la jubilación. El organismo pone el foco directamente en el subsidio para mayores de 52 años, que puede cobrarse de forma indefinida y que puede desincentivar la búsqueda de empleo. Por eso recomienda reformarlo a fondo acotando su duración y exigiendo una búsqueda real de trabajo.