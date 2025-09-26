El absentismo sigue al alza en Canarias: «No puede ser tan fácil no ir a trabajar» El coste total de las incontingencias comunes supera los 1.300 millones de euros, repartidos a partes casi iguales entre empresas y Seguridad Social

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:38

Canarias registró en el segundo trimestre de 2025 un nuevo alza en la tasa de absentismo laboral (0,4%), alcanzando el 8,8%, lo que la coloca como la segunda peor región de todo el país casi dos puntos por encima de la media nacional, que es del 7%.

Unos niveles elevados que pese al reconocimiento de la situación por parte de las instituciones a nivel nacional y regional, se está consolidando como una de las principales trabas para el desarrollo y crecimiento de las empresas.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 7,6% en el segundo trimestre, con un crecimiento interanual de cuatro décimas, según viene reflejando en el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Hay muchos pacientes que no reciben atención a tiempo y eso alarga las bajas

Esta elevada cifra se explica, según José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en la falta de intervención de las mutuas en el proceso de contingencias comunes además de empezar a «luchar de forma seria» contra aquellos «absentistas profesionales» que no acuden nunca a su puesto de trabajo. «Hay que terminar con las facilidades que hay para no acudir a trabajar. Es tremendo que haya 70.000 trabajadores en Canarias que no vayan a trabajar todos los días», recalcó.

García coincide con la opinión de los sindicatos en que es necesario hacer una diferenciación de quien está «verdaderamente enfermo» y necesita el respaldo del sistema sanitario pero incidió en la importancia de no perder de vista que la duración de las bajas cada vez es más extensa. «Hay muchos pacientes a los que no se les atiende a tiempo y no están recibiendo la atención requerida para poder recuperarse y reincorporarse al trabajo».

Todo ello está generando un «gravísimo» problema de competitividad en todo el país, tal y como respalda el aumento de horas no trabajadas, 24,34 horas no trabajadas por empleado, de las cuales 11,8 horas fueron por incapacidad temporal. Estas cifras equivalen a más de tres días ausentes en todo el trimestre. En comparación, la media nacional fue de 21,81 horas no trabajadas, de las cuales 8,28 horas fueron por IT.

Avances

A pesar de este retroceso, García celebra que la clase empresarial de las islas ya no está sola en este reclamo y que tanto la clase política como el resto de la sociedad empieza a ser consciente del problema que el absentismo está suponiendo para la competitividad de las empresas.

Unos avances que para seguir dándose, deberían según García, involucrar a las mutuas en el proceso para dar el alta el paciente. Cuando un trabajador sufre un accidente laboral, tarda de media la mitad del tiempo en recuperarse que cuando sufre el mismo percance fuera del entorno laboral y su proceso lo gestiona íntegramente la Seguridad Social. Esto, además de reducir las tasas de absentismo ayudaría a «desahogar» la Seguridad Social permitiendo que las listas de espera reduzcan considerablemente sus tiempos.