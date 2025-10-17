Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de BBVA, Carlos Torres, en la rueda de prensa de esta mañana. BBVA

Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

El presidente de la entidad «asume» la decisión de los propietarios del Sabadell al rechazar la opa y recuerda que no se podía hacer la operación a «cualquier precio»

Lucas Irigoyen

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:40

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha sido categórico a penas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell ... : «no es motivo para dimitir». Lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en la que ha valorado la situación tras el rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de adquisición de BBVA. Torres ha señalado que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco.

