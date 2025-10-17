Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, junto al presidente del banco JOsep Oliu. EP

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

El presidente de Banco Sabadell evita 'hacer sangre' pese a su contundente triunfo frente a Carlos Torres y asegura que los dos bancos generan más valor por separado que juntos

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:05

Comenta

Banco Sabadell opta por un discurso moderado pese a la sensación de euforia que anoche inundó la central de Sant Cugat tras conocerse el estrepitoso ... frcaso de la opa de BBVA, que apenas logró atraer a un 25% de aceptación de los accionistas. «Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años», ha asegurado el presidente de la entidad, Josep Oliu que, lejos de hacer sangre con su rotunda victoria, ha explicado que «Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  4. 4 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura
  9. 9 La Guardia Civil resuelve en pocas horas una violenta pelea con un herido grave en Santa Lucía de Tirajana
  10. 10 Hallan muerto a un hombre en su vivienda de Arrecife junto a su perro tras varios días sin dar señales de vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»