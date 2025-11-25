Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La sede de Telefónica en Madrid. Reuters

Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados

La vicepresidenta denuncia formalmente en una carta a la Sepi que una empresa con beneficios y participada por el Estado lleve a cabo un despido masivo de esta dimensión

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:09

Telefónica terminará este martes de comunicar a las siete sociedades del grupo afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) el número de personas ... que pretende despedir. A falta de la última reunión que comienza a las 16 horas con Telefónica SA, el centro corporativo de la operadora, esta mañana ha aumentado en 373 el número de salidas a las 5.319 que se concretaron ayer hasta un total de 5.692. Un número de despedidos «indecente» para una empresa con participación pública, según ha denunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

