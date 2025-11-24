Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sede de Telefónica. Reuters

Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

La compañía concretó este lunes la propuesta en tres sociedades y este martes se completará con las otras cuatro para que antes de final de año se alcance un acuerdo con los sindicatos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

Telefónica ha comenzado a concretar la cifra de afectados del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para abordar su plan de recorte ... de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. Este lunes la operadora comunicó a tres de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida de 5.040 personas en las tres empresas con las que se ha reunido hoy. Mañana comunicarán la cifra de las otras cuatro.

