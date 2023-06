Solo el 35% de los posibles beneficiarios están cobrando el ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital (IMV) está teniendo problemas para llegar a los hogares que lo necesitan. Esta prestación no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza solo llega al 35% de los potenciales beneficiarios, según advirtió este jueves la Autoridad Fiscal (Airef) en la publicación de su Segunda Opinión sobre el IMV.

En concreto, el organismo dirigido por Cristina Herreno calcula que la ayuda gestionada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social llega a 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 que podrían percibirlo. Son solo 43.000 hogares más los que se han adscrito a la ayuda en 2022. El porcentaje es ligeramente mejor en el caso de los hogares monoparentales, ya que en este caso el IMV llega al 48% de los potenciales beneficiarios a los que podría llegar la ayuda.

Estos datos distan mucho de los ofrecidos por el ministerio dirigido por José Luis Escrivá, que hace unas semanas publicó el último dato disponible sobre los perceptores del IMV hasta el 1 de mayo anunciando que se habían alcanzado los 628.000 hogares, más del doble de la cifra que anuncia la Airef. Preguntados por este tema, desde el organismo independiente indican que el ministerio habla de altas sin contabilizar las bajas, es decir, durante los dos años de implementación del IMV se han dado de alta en algún momento más de 600.000 hogares, pero también se han ido dando de baja muchos de ellos, porque ya no cumplen los criterios u otras razones. «Es como si al dar del dato de las pensiones se contabilizaran cuántos millones de personas las han cobrado a lo largo de la historia», explicó Herrero.

Según los datos de la Airef, seis de cada diez hogares (58%) que cumplen con los criterios para ser beneficiarios del IMV no lo solicitan. Desde el organismo aseguran que es un porcentaje similar al de países del entorno con ayudas de este tipo, pero que pueden establecerse acciones concretas para corregirlo lo máximo posible. En este sentido, la Airef establece un perfilado de los hogares no solicitantes para «dirigir las medidas de difusión de acceso a la prestación» y detecta que el 61% son hogares sin menores y que el 64% reside en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

A 7 de cada 10 se les deniega

El grado de denegación es del 69%, es decir, siete de cada diez hogares que lo solicitan no cumplen con los criterios necesarios para cobrar esta prestación, un porcentaje similar al que había en 2021. Según el organismo, la causa principal de denegación es por sobrepasar la renta máxima requerida, seguida de criterios de empadronamiento. Además, Herrero hizo hincapié en la economía sumergida. «Qué duda cabe que quien esté trabajando de forma no reglada no le interesa que se miren sus datos fiscales y no solicitan el IMV», señaló.

En total, la Airef revela que el gasto anual del IMV para las arcas públicas fue de 1.900 millones de euros en 2022, lo que supone solo el 47% del gasto inicial previsto. «Estos datos muestran las dificultades de implementar una ayuda no contributiva de estas características», indicó Herrero.

«La cobertura ha mejorado en cinco puntos porcentuales en 2022 ya que cubre al 82% de los hogares en riesgo de exclusión social según el umbral de pobreza que hemos definido (cuando la renta no llega al 40% de la renta mediana)», explicó Cristina Herrero durante la presentación, en la que lamentó la «escasa calidad» de la información que proporcionan las comunidades autónomas sobre sus programas de rentas mínimas, sobre todo en el caso de las haciendas forales.

Además, hay un elevado porcentaje de revisión de las cuantías de las nóminas del IMV. En concreto, el 16% de los hogares causaron baja por su nueva situación económica y se les solicitó devolver las cuantías percibidas por un montante que alcanza los 2.500 euros en mediana, con el agravio que ello puede suponer para estas familias.

Por todo ello, la Airef propone un modelo de gestión con un mayor grado de automatismo e integración basado en la creación de una base de datos única que permita integrar los datos de patrimonio, impuestos y prestaciones de los ciudadanos.