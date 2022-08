Cómo solicitar cada abono de Renfe para viajar en tren gratuitamente

Desde este lunes los usuarios de Renfe que quieran beneficiarse de los abonos gratuitos y descuentos en los trenes aprobados por el Gobierno dentro del plan de ahorro energético pueden registrarse en la web para empezar a recibir sus abonos a partir del 24 de agosto, aunque se podrán empezar a usar a partir del día 1 de septiembre.

¿Cuáles son los trenes que se incluyen en el plan?

El descuento se aplicará sobre los títulos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Avant.

¿Los trenes de Cercanías serán gratuitos?

Los viajes sí, pero no para todos. Hay que demostrar que son pasajeros recurrentes y para ello se pide el pago de una fianza de 10 euros para recibir los abonos de Cercanías y poder viajar gratis durante cuatro meses. La fianza se devolverá al finalizar el periodo (si se paga con tarjeta el reembolso será directamente en la cuenta y si es en efectivo, en la taquilla) si el pasajero ha realizado más de 16 viajes en esos cuatro meses en trenes de la red de Cercanías.

¿Y los de Media Distancia?

El objetivo es el mismo, que se beneficien de los descuentos los usuarios que viajan en estos trenes habitualmente. Por ello, se adquirirá un abono para la que se tendrá que pagar una fianza de 20 euros que también se devolverá si el pasajero realiza más de 16 viajes del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Entendiendo como un viaje los dos trayectos (ida y vuelta), el pasajero que vaya dos veces al mes a una determinada ciudad ya tendría compensado el abono.

¿Y Avant?

Los servicios de alta velocidad han quedado excluidos de la gratuidad total, pero tendrán descuentos del 50% los trenes Avant de Media Distancia en los títulos multiviaje. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Tomando como ejemplo un trayecto Madrid-Toledo, el ahorro en los cuatro meses alcanzaría los 500 euros, gracias al 50% de bonificación sobre el bono mensual que actualmente alcanza los 250 euros, señalan desde Renfe.

¿Y en el AVE?

Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre se crean unos nuevos abonos comerciales con condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no existan OSP (no declarados obligación de servicio público), en los que el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Es decir, aquellos corredores en los que está previsto que entren nuevas empresas a operar en el corto plazo o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria.

Estos bonos tendrán una bonificación del 50% durante su periodo de vigencia. Las rutas en las que se aplican los descuentos son Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

¿Lo pueden usar varias personas a varios destinos?

No. Los abonos son unipersonales e intransferibles. Además, solo permiten hacer viajes con el mismo origen y destino, intentando que los fondos vayan a parar a usuarios que solo viajen por motivos de ocio en alguna ocasión, explican desde la operadora.