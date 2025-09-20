Sindicalistas piden a Clavijo que evite la posible venta de Dinosol Afirman que la venta afectaría la estabilidad de más de 10.000 empleados en Canarias y pondría en riesgo la soberanía alimentaria y el control local del sector de distribución

Sindicalistas de Base de Canarias, en el ámbito de la Federación Sindical Canaria, manifiesta su preocupación de las noticias que, pese a la negativa de la propiedad de la empresa, dan por hecho la venta de Dinosol Supermercados por algo más de 1.100 millones de euros a la empresa de distribución francesa Carrefour.

Por este motivo han solicitado al Gobierno de Canarias y a su presidente, Fernando Clavijo, que se reúna urgentemente con la empresa, y los sindicatos con representación en la misma, «para evitar una venta que de producirse, no sólo pondría en riesgo la estabilidad de los más de 10.000 trabajadores/as de la empresa en Canarias distribuidos en sus más de 250 establecimientos que aglutinan una cuota de mercado cercana al 30%, sino la soberanía alimentaria en Canarias y el control local de sectores estratégicos vinculados a la distribución alimentaria.

Sindicalistas de Base de Canarias coincide con los análisis publicados en los medios de comunicación de expertos que advierten de los riesgos laborales, comerciales y sociales que supondría que la principal cadena canaria de distribución alimentaria de Canarias pasara a manos extranjeras.

La entrada de Carrefour podría conllevar ajustes de plantilla debido a la implantación de sistemas de autocheckout y automatización habitual de la multinacional para reducir costes, como teme Sindicalistas de Base.

«Tendría un impacto en sector primario en nuestras islas ya que Hiperdino mantiene relaciones consolidadas con agricultores, ganaderos y pescaderos locales que en una gestión globalizada progresivamente sustituiría por cadenas de suministro internacionales debilitando la economía rural y reduciendo en los lineales la presencia de referencias Canarias», apunta el sindicato en una nota de prensa.

La venta supondría que Carrefour pasaría a tener una posición dominante en Canarias junto a otras cadenas externas y se traduciría en menor diversidad de oferta, precios menos competitivos y una mayor dependencia de decisiones corporativas tomadas fuera de nuestras islas.

