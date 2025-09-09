El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino El mercado lleva desde hace días dando por cerrada la operación, si bien desde el grupo canario se asegura que no hay negociación en marcha ni acuerdo

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025 | Actualizado 09/09/2025 00:22h. Comenta Compartir

LEl sector de la distribución asiste estos días expectante al posible cierre de la venta de los 250 supermercados de Hiperdino a la enseña francesa Carrefour, dado el aumento del interés de la segunda por la firma canaria y teniendo en cuenta que, la única condición puesta sobre la mesa por el grupo canario para su venta, es que se dé un buen precio.

Desde hace días entre la clase empresarial de las islas, sean distribuidores o proveedores, se da por hecho la operación e incluso hay quien se da una fecha para el anuncio oficial en el mercado de la venta. Si bien, el consejero delegado de Dinosol, Javier Puga, indica de forma rotunda que por ahora no hay ni acuerdo ni negociación en marcha. «A veces soy ambiguo pero hoy soy claro, no hay ninguna negociación en curso ni acuerdo cerrado», afirma Puga.

Sin embargo, como señalan varios empresarios consultados por CANARIAS7, la pasada semana el 'runrún' del cierre de la operación corrió como la pólvora. «La pasada semana recibí llamadas todos los días para preguntar por el cierre de la operación o confirmarla», indican fuentes empresariales. Otras fuentes aseguran que lo que se ha producido es un aumento del interés de Carrefour que podría derivar en una oferta «jugosa y que cubra las expectativas» de los propietarios de Dinosol -los Hermanos Domínguez y Javier Puga-.

Como se recordará, las primeras noticias sobre el interés de Carrefour sobre Hiperdino trascendieron en mayo de este año cuando varios medios especializados publicaron que la enseña canaria estaba a la venta por 1.100 millones de euros y que se contaba con la firma internacional de asesoramiento y gestión de activos Arcano para cerrar la operación.

Entonces, el consejero delegado de Dinosol, Javier Puga, desmintió que la cadena de distribución canaria estuviera a la venta aunque sí reconoció que «todo dependía de la cantidad de dinero que se ofreciera por ella». «Si hace ocho años me hubieran ofrecido 1.100 millones la hubiera vendido, dentro de tres ya te digo que no porque espero que esto cambie, crezca y valga más», manifestó. El precio de venta actual está por encima de esos 1.100 millones.

El interés de Carrefour se justifica en un momento en el que bajan las ventas en las grandes superfiies a favor del formato más pequeño y de proximidad. La adquisición de las tiendas de Hiperdino supone para Carrefour entrar de lleno en este formato y con la enseña líder en las islas. La cuota de mercado de Hiperdino, roza el 30% y está por encima de sus competidores como Mercadona o Spar.

Una larga historia de trabajo, con idas y venidas

La historia de HiperDino comienza en 1947, en la tienda de aceite y vinagre que Abraham Domínguez y su mujer, Esperanza Santana, abrieron en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. Al fallecer su padre, los hermanos José Abraham y Andrés Domínguez se hicieron cargo de la gestión de la tienda y, en 1972, crearon su primer supermercado llamado Hermanos Domínguez. En 1985 abrieron el primer establecimiento HiperDino en el barrio de Miller Bajo de la capital grancanaria. En 1996, cuando la enseña ya disponía de tres tiendas, fue vendida a Vista Capital, que las rebautizó como Superdiplo. Posteriormente, la multinacional holandesa Ahold las adquirió para convertirlas en DinoSol.

Sin embargo, Ahold sufrió importantes pérdidas y en 2004 terminó vendiendo la compañía al fondo de capital riesgo británico Permira.

Siete años más tarde, en 2011, los establecimientos ya habían acumulado más de 400 millones de euros en deudas, por lo que la empresa pasó a manos de un amplio grupo de bancos propietarios.

Con el fin de salvar la empresa, en el año 2012, un grupo de accionistas canarios, comandados por José Abraham Domínguez, Andrés Domínguez - hermanos Domínguez- y Javier Puga, decidieron adquirir la cadena a los 24 bancos que ostentaban por último la titularidad de la empresa.

Desde entonces, la compañía ha retomado la estrategia original de precios bajos y competitivos y ha seguido creciendo en facturación y empleo.

.

Temas

Dinosol

Hiperdino

Carrefour