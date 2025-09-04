Sin drama con Ryanair

El recorte de plazas anunciado por Ryanair con Canarias no es, desde luego, una buena noticia pero tampoco es un drama. Hay operadores que han ... expresado su intención de cubrir ese hueco como hizo ayer Iberia, mientras que otros como Vuelintg, Volotea o Binter no descartan estudias nuevas oportunidades.

Dicho esto y buscando responsables de la decisión de Ryanair, no creo que el recorte que va a aplicar la aerolínea irlandesa esté directamente relacionado con la subida de tasas de Aena por mucho que diga su CEO, Eddie Wilson. Las rutas que ahora suprime -17 con Canarias-no le son rentables directamente y prefiere irse a otras regiones y ciudades en las que va a ganar más o bien, ha llegado a acuerdos 'de promoción' jugosos. Ahí está Vigo, uno de los aeropuertos más castigados por el recorte, y que este año ya no iba a renovar el acuerdo 'promocional' que tenía y por el que desembolsaba a la aerolínea casi dos millones de euros a tres años. Todos sabemos cómo opera Ryanair, cómo tiene a sus trabajadores y cómo ajusta costes por todos los lados para ofrecer las tarifas más baratas, ser la número uno y obtener elevadísimos beneficios.

A Aena también le gusta esta música, eso está claro. Solo en 2024 obtuvo un beneficio de casi 2.000 millones de euros, casi un 20% más, dado el fuerte crecimiento de pasajeros en los aeropuertos españoles pero al menos, invierte en la mejora de las infraestruturas. En el DORA III, que se ejecutará entre 2027 y 2031 prevé invertir más de 3.000 millones de euros en la mejora de los aeródromos y ahí entran el de Tenerife Sur, Tenerife Norte y Lanzarote, que van a salir beneficiados con 1.000 millones. Seguro que podría hacer más en inversión y reducir los dividendos a sus accionistas, pero entones no sería tan atractiva para sus inversores en bolsa y no olvidemos que es una empresa semipública o semi privada, según guste. La subida de las tasas para el próximo año encarecerá los billetes de avión, es cierto, en un a cuantía de 0,68 céntimos por pasajero y trayecto pero tampoco es un drama. Las tarifas hoteleras y los precios de los billetes están imparables, con un repunte de los primeros desde 2019 de un 50%. Aquí todos exprimiendo a la misma vaca -el ciudadano- y quejándose de que los otros suban sus precios.

Finalmente, a nivel político, lo de siempre. Las tasas se conviertieron ayer en un nuevo elemento de enfrentamiento entre PP y CC con el PSOE. Los dos primeros 'compraron' al relato del CEO de Ryanair y a partir de ahí, a dar caña cuando la ley que regula la actualización de las tarifas aeroportuarias se aprobó bajo un gobierno del PP. Más de lo mismo.