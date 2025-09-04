Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

A cara descubierta

Sin drama con Ryanair

Las tasas se convirtieron ayer en un nuevo elemento de enfrentamiento entre PP y CC con el PSOE. Los dos primeros 'compraron' al relato del CEO de Ryanair y a partir de ahí, a dar caña cuando la ley que regula la actualización de las tarifas aeroportuarias se aprobó bajo un gobierno del PP.

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:36

El recorte de plazas anunciado por Ryanair con Canarias no es, desde luego, una buena noticia pero tampoco es un drama. Hay operadores que han ... expresado su intención de cubrir ese hueco como hizo ayer Iberia, mientras que otros como Vuelintg, Volotea o Binter no descartan estudias nuevas oportunidades.

