«Me da la risa cuando oigo decir a los políticos que no se puede bajar impuestos por la inflación»

El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) lleva ligado a la organización desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha vivido períodos de bonanza y de recesión, así como lo que nunca creía que pudiera ocurrir, un 'cero turístico' por la covid. Hoy trata de ser optimista aunque se muestra cauto con la posible evolución de la economía canaria en los próximos meses. Como apunta, hay «demasiadas incertidumbres en el horizonte».

-La economía mundial atraviesa por grandes dificultades, en parte motivado por la guerra y los efectos que quedan por la covid, todo ahora mismo es incertidumbre. La economía canaria está creciendo, ¿mantendrá su vigorosidad en los próximos meses?

- Ni el propio Gobierno se atreve a decir cuál es el escenario. Si vemos las previsiones hay una horquilla muy grande entre las previsiones del Gobierno y las de distintos organismos. Hay casi dos puntos que es una barbaridad. Lo cierto es que estamos en un buen momento, estamos creciendo gracias al sector turístico, que está arrastrando al resto de los sectores, que van tirando. Esto nos pone en mejor escenario que Europa y España pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses.

Turismo «Si Alemania se enfría el próximo año nosotros nos vamos a constipar. La situación en Reino Unido también amenaza»

-Pero el punto de partida no es el mismo. Europa ya ha recuperado todo lo que perdió durante la covid y Canarias está aún a tres puntos para volver al nivel de 2019. El PIB de las islas será este año unos 2.000 millones inferior al de antes del covid.

- Es cierto. Partimos de una caída muy fuerte porque el sector servicios, que es nuestro motor, cerró la puerta y esto tuvo un efecto en toda la economía, con una caída de más del 18%. Nadie cayó tanto. Ahora nos encontramos con países de Europa que podrían entrar en recesión técnica en 2023. En el caso de España puede que tenga un trimestre negativo aunque sin recesión técnica y Canarias, se prevé que vaya mejor. Hay un buen nivel de reservas de vuelos y ocupaciones pero claro, todo dependerá de la evolución de la guerra, y de cómo le vaya a nuestros clientes. Si Alemania se enfría mucho nosotros nos constiparemos. En el Reino Unido hay problemas con la economía que también puede influirnos. A esto hay que sumar la inflación y la subida de los tipos de interés. Todo es un puzle que hay que ver cómo encaja a nuestra economía y no hay que olvidar el efecto de los fondos europeos.

-¿Serán clave en la economía?

- A efectos de inversión, sin duda. Hay inversión y capacidad inversora para dinamizar la economía. Esto puede salvar el crecimiento de la economía en los próximos años en términos de PIB y empleo. Ahora bien, la demanda interna se va a ver muy tocada por la inflación, a cuenta de ella no vamos a crecer. Los ahorros subieron mucho durante la pandemia y se han consumido en gran medida. La demanda externa, con el turismo, esperemos que sí funcione.

-En el actual contexto de inflación alta, ¿hay que bajar impuestos o no? Que es el gran debate.

- A mi me da risa cuando escucho a algún representante político decir que no hay que bajar los impuestos por la alta inflación. Pero, ¿cómo no vamos a bajar impuestos cuando las familias no están consumiendo? Estamos ante una crisis de oferta no de demanda. A esto se suma ahora la subida de los tipos de interés, que todavía asfixiará más a las familias. La economía necesita confianza y hay margen porque el Estado ha recaudado casi 30.000 millones más por el IRPF. Tanto ingreso por la subida de precios y la inflación está rebajando el déficit público, así que se puede. Hay margen. Pueden hacer algo y tomar medidas tendentes a ayudar a las familias.

Política fiscal «La medida de rebajar el IRPF a las rentas bajas es electoralista. Los políticos actúan en el corto plazo»

-¿Qué impuestos deberían retocarse y cree suficiente la medida del Gobierno de España de rebajar el IRPF para las rentas menores a 21.000 euros?

- Los que cobran 21.000 euros no pagan prácticamente impuestos. Digamos que lo que propone el Gobierno encaja en una política fiscal electoralista. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y todos están en esta dinámica. Lo que hay que hacer es analizar los problemas que tenemos y actuar con decisiones a medio y largo plazo. Cuando los políticos actúan en el corto plazo y la sociedad se mueve a medio y largo, hay un problema. Hay que aliviar los bolsillos de las familias, sin duda, y hay que hacerlo con cabeza no solo porque vienen unas elecciones. Unos ven lo que dicen los otros y lo hacen y al revés. Esto no es serio.

-En su opinión, ¿qué impuestos deberían tocarse y de qué forma?

- Yo soy partidario de que los bajen a todos pero como eso no va a ocurrir, hay que subir más arriba de los 21.000 euros. Llegar a la clase media trabajadora y para ello solo hay que deflactar los tipos no hay que cambiarlos.

-¿Estaría bien ya llegar a los 50.000-60.000 euros de IRPF como baraja el Gobierno de Canarias y algunas regiones como Valencia?

-Sí porque así abarcas a la clase media que es la que soporta todo. El de 21.000 euros ya no está pagando.

-Además del IRPF, ¿hay posibilidad de meter mano al IGIC o al Impuesto de Sociedades?

-En el IGIC hay ya poco margen en el consumo de las familias. Podría tocarse algo en lo que se refiere al sector turístico, que está al 7% y en la imposición de los vehículos pero en alimentación y energía ya apenas hay margen. Creo que es importante también rebajar las cotizaciones sociales, que al final es un impuesto al trabajo. Si yo quiero contratar gente ¿por qué se grava? y luego está lo del Impuesto de Patrimonio que es un debate absurdo.

Inversión «El Gobierno tiene que correr con los fondos europeos. Ellos pueden salvar el crecimiento»

-¿Aboga por eliminar Patrimonio como Andalucía y Madrid?

- Es el impuesto más injusto que hay porque grava por segunda vez. Las personas que tienen que presentarlo ya pagan en el IRPF. Grave las rentas y el consumo pero no lo haga dos veces. Hay que dar mucha confianza y seguridad y no se puede estar cambiando las normas de juego cada diez minutos. Todas las regiones deberían eliminarlo.

-Sin embargo, se considera que es uno de los impuestos más solidarios que existe porque grava a los más ricos y redistribuye.

- El discurso de los ricos yo creo que está agotado. Hay que dejar de lado ese discurso populista de que el rico es malo y el pobre es bueno. Ojalá haya más ricos en este país y personas con capacidad de generar riqueza y empleo. Estamos equivocando el tiro. Hay que mirar lo que están haciendo otros países, como Portugal, que con un gobierno de sesgo socialista como el de España ha bajado los impuestos y mucho y está dando resultados. Aquí, sin embargo, nos hemos apuntado al populismo puro y duro. Todo tipo de declaración que se haga es quitar a los ricos y darle a los pobres y cada vez más subsidios. No se dan cuenta de que una política económica de subsidios es un auténtico fracaso. Hay que gestionar más y mejor, que fondos hay. El problema es que no se gastan. Hagan su trabajo y consiga que este país y esta región sea un sitio atractivo para invertir y crear empleo porque si hay trabajo no hacen falta los subsidios.

-Habla del margen que hay a nivel nacional para bajar los impuestos pero en Canarias ese margen es incluso superior, ¿debe hacerlo el Gobierno?

- Sí, su situación fiscal es mejor. Ha recaudado 300 millones de euros más de lo previsto. Y además puede hacerlo, que es una de las ventajas del REF canario, que permite tener una política fiscal propia y no solo pensando en cómo recaudo sino cómo contribuyo a que la economía crezca. Solo Canarias y País Vasco pueden utilizar la política fiscal pero, mientras no piensen en el largo plazo y se queden en el corto, no arreglaremos nada.

-Canarias contará para 2023 con los mayores Presupuestos de su historia, aunque aún no se conocen los detalles ¿confía en que servirán para afrontar esta coyuntura económica?

- Lo que tienen que hacer es ser más ágiles. No podemos permitirnos el lujo de esperar, como los palmeros que están aún esperando las ayudas. La clave en los próximos años para mantener un nivel de crecimiento económico importante es la inversión pública. Va a haber fondos europeos, más de 4.000 millones, que son una barbaridad, y hay posibilidad de invertirlos. El problema es que llegue a las pymes y a la economía real. Por ahora ha llegado muy poco y hay poca confianza en la gestión pública. Digamos que hay bastante tristeza.

Renta «Hay que dejar de lado el discurso populista del rico, malo y el pobre, bueno»

-El mensaje para el Gobierno es, por tanto, que acelere.

- Tiene fondos importantes y pueden hacer que la economía se mantenga en una situación complicada, ya que en el PIB es mayor el impacto de la inversión que el del gasto. Los fondos europeos nos van a permitir ser más competitivos y resilientes pero hay que correr para que lleguen cuando se necesitan. Hay años por delante pero no nos podemos quedar atrás.

-Por lo que hablamos la burocracia sigue siendo un problema. Tras la crisis de 2008 iba a ser una de las reformas a hacer pero se quedó pendiente y ahí sigue.

- La burocracia impide que llegue rápido a las pymes y es un problema que se sigue arrastrando.

-Hay una parte de los fondos europeos que van ligados a cofinanciación y el entorno para ello no es el mejor, puesto que se está encareciendo el dinero y además las empresas se enfrentan a una subida de costes y caída de sus márgenes. Entorno complicado para cofinanciar.

- Ese es un problema y hay que pensar que estamos en un momento en el que las empresas siguen devolviendo los ICO.

- ¿Conseguirán los fondos europeos transformar la estructura productiva de Canarias?

- Léase pregunta anterior. ¿Será el Gobierno de Canarias capaz de invertir esos fondos y cumplir los objetivos perseguidos? No se va a transformar la economía pero si se va a conseguir la mejora de la competitividad porque vamos a ser una economía más desarrollada tecnológicamente y más sostenible. Dicho esto, nuestra estructura productiva será similar y gracias. Aunque crezcan otros sectores el turismo será el principal motor, más tecnificado, pero turismo al fin y al cabo.

- ¿Cómo es posible que Canarias tenga hoy niveles de empleo superiores a 2019 cuando su nivel de actividad es inferior?

- Porque Canarias no puede crecer sin generar empleo. Canarias es una economía intensiva en empleo. Canarias por ejemplo ha crecido en número de hoteles con respecto a 2019 y los hoteles crean más empleo que los apartamentos. Una plaza hotelera genera más que una extrahotelera y aquí han crecido el número de turistas. Es el empleo turístico el que más crece, ahora hay que ver cuándo dura pero es así. El turismo sin personal no puede crecer y si seguimos creciendo, continuaremos creando empleo.